Россия — не Европа? Не больно и хотелось

Россия — не Европа. Так считает большинство жителей западных государств, принимавших участие в соцопросе агентства «Sputnik.Мнения» на предмет, является ли Российская Федерация страной европейской?

Вопрос этот задавался еще осенью прошлого года жителям Франции, Великобритании, Германии и Польши. И большинство французов (65%) и британцев (52%) ответили на него отрицательно. В ФРГ отказали России в «европействе» чуть меньше — 46% респондентов. А среди поляков таких нашлось лишь 20%.

Число немцев, которые признают Россию частью Европы — 49%. На берегах Сены и Туманного Альбиона доля согласных с такой точкой зрения значительно меньше — 29% и 35% соответственно.

И Польша опять отличилась: 77% польских респондентов уверены, что РФ относится к европейскому континенту. Видимо, там живут более образованные люди, которые помнят азы географии и то, что Европа заканчивается у подножия Уральских гор.

Но вопрос социсследования, в любом случае, весьма странный. Поскольку не очень понятно, какой смысл изначально был в нем заложен: мы «часть Европы» все же в географическом смысле или в культурном?

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Ведь, как ни крути глобус, Россия лежит в двух частях света — европейской и азиатской. И от этой истины никуда не денешься. То есть, в плане территориальном мы на 1/3 страна точно европейская.

Тогда, как объяснить полученные социологами результаты? А главное — так ли уж важно, считают ли нас европейской страной или нет?

— Ничего удивительного в ответах европейцев нет. Граждане Европы зафиксировали то, что есть в реальности, — комментирует ситуацию заместитель директора Института стран СНГ, историк и политолог Игорь Шишкин. — Причем здесь география? И французы, и немцы, и англичане отвечают в цивилизационном плане: являются ли русские частью их цивилизационного целого? А они никогда нас не считали частью этого цивилизационного целого.

Какая разница, как Геродот где-то там прочертил границы Европы?

Европа в цивилизационном плане, это цивилизация, созданная романо-германскими народами. Плюс те народы, которые были втянуты в эту цивилизацию и, в общем-то, являются там народами второго сорта. Те же поляки. Мы же все понимаем, что поляки для Европы — это европейцы. Но европейцы второго сорта.

А русских европейцы своими никогда не считали. Независимо от того, на какой территории русские проживают.

Было время, когда большую часть территории современной Испании занимал Халифат. Арабы. И что, на этом основании можно было бы говорить, что Кордовский халифат (город Кордова — столица средневекового мусульманского государства на территории современных Испании и Португалии — ред.), это европейцы, это часть европейской цивилизации?

Причем здесь география? Речь идет исключительно о цивилизационных общностях, одна из которых называется Европа с ее романо-германской цивилизацией.

Другой вопрос, почему мы так стремимся стать частью чужой цивилизации?

«СП»: — Почему, по-вашему?

— Обратите внимание: французы и немцы не подвергались пропагандистской обработке с доказательством того, что русские — это часть их западной цивилизации. А мы подвергаемся уже буквально два века. Нам все твердят, что мы — европейцы. Что мы должны соответствовать европейским ценностям. Что европейские ценности превыше всего.

Европейский выбор — это то, чему последние лет двадцать пять наши политики считали и считают необходимым постоянно доверять и клясться. Вон, на Украине четыре года назад этот европейский выбор осуществили. И результат?

«СП»: — Результат печальный… И для Европы тоже.

— Что это — случайность? Нет. Это закономерность. Нельзя присоединиться к чужой цивилизации на равных. В состав чужой цивилизации можно войти только вассалом или рабом. Не более того. Это давным-давно известно. Это все еще с 19-го века в научной литературе прописано.

Но у нас есть влиятельная прослойка, для которой единственный свет в окошке — Европа. Чего мы только про эту Европу не слышали? И какая она прекрасная, и какая чудесная. И что, как только мы к ней приобщимся, то все у нас станет хорошо.

Я только напомню нашим любителям приобщения к Европе, что есть единственный способ в этой Европе оказаться — ликвидировать русских. Вот не было бы русского народа на этой территории, которая географически действительно принадлежит к Европе, так европейские ценности давно бы здесь процветали. Здесь же была бы, что ни на есть, самая натуральная Европа. Если бы не «какой-то» там Александр Невский, который европейских «цивилизаторов» в Чудском озере утопил.

Были еще «нехорошие люди» из православного братства на западе Украины, которые в ответ на униатство, на приобщение к самой католической европейской Церкви, взяли и стали на дыбы. И сохранили православие.

Потом был еще такой «злодей» — Богдан Хмельницкий. Который пролил реки крови со своими героями-казаками. И с помощью Москвы вырвал народ Малороссии из объятий европейской страны — Речи Посполитой. А если бы он этого не сделал, если бы проиграл все эти битвы, или вообще не поднимал бы восстания «За землю русскую, за веру православную», то там бы давно уже была Европа.

Я уж не говорю про «жестокого» Петра I, который под Полтавой Карла побил. И про Бородинское сражение.

Ну и в последний раз мы помешали распространить эти «европейские ценности» на нашей территории и приобщить нас к «европейской цивилизации» в Великую Отечественную войну. Гитлер же прямо говорил о том, что цель его войны — продвинуть границы Европы до Урала. Вот он бы и продвинул, если бы не те русские мужики, которые уперлись под Москвой, в Сталинграде и под Курском. А потом взяли и водрузили флаг над поверженным Берлином.

Что, думаете, этого европейцы не помнят? Они хорошо все помнят и знают. И когда европейские политики говорят, что считают русских частью западной цивилизации — это не более, чем пропагандистские штучки для заманивания. То же самое, обещали украинцам: «Вот вы сейчас приобщитесь к Европе, и у вас все будет прекрасно».

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«СП»: — А зачем нам приобщаться? У нас вполне самодостаточная страны, талантливые люди…

— Дело не в таланте. Талантливые люди есть и во Франции, и в Германии, и в Англии, и в Польше. Мы принадлежим к другой цивилизации. И нужно понять, что частью чужой цивилизации мы никогда не можем быть. И нынешний кризис с Европой это наглядное доказательство.

Четверть века приносились колоссальные жертвы. Ведь, в сущности, с 1991 года руководство России делало все то же самое, что сейчас делает киевская власть. Только как бы — чуть медленней.

Цель России — вхождение в западную цивилизацию. Это же было объявлено. И делалось все. Везде и всюду искали компромиссы. Везде и всюду снимали любые противоречия, которые могли бы помешать приобщению к западной цивилизации.

Обвинить наше руководство в том, что оно что-то тогда не сделало, чтобы мы стали частью этой самой цивилизации, нельзя. Здесь работали последовательно и неуклонно. Результат — то, что происходит сейчас. Потому что Западу не нужна большая Россия. Не нужна мощная и сильная Россия, как часть европейской цивилизации. Не нужен чужак, который в их доме имеет равные права с ними. Да еще чужак, который по силе равен им, а многих и превосходит.

«СП»: — Поэтому мы сейчас в образе вселенского зла у них предстаем?

— Конечно. Поэтому они и пытаются нас сломать через колено. Они-то были уверены, что в 91-м «списали» нас из истории. А вдруг мы снова появляемся.

Мы для них как какое-то инфернальное зло. Потому что были единственной нацией, не принадлежащей к семье европейских народов в цивилизационном плане, которая не поддалось европейскому господству.

Как известно, к концу 17-го, началу 18-го века практически весь мир либо был колонией Европы, либо должен был в скором времени ею стать. С Китаем решали кто, когда его займет. Япония не стала колонией только потому, что европейские державы ссорились: кто именно станет ее главным колонизатором? Османскую империю называли тогда уже «больным человеком Европы» и ждали, когда же она отдаст Богу душу, чтобы разделить ее.

И только одна неевропейская держава не подавала признаков гниения, а наоборот — становилась все сильнее и сильнее. При этом находилась рядом с Европой — Российская империя. Поэтому они постоянно говорят, что мы для них — угроза.

Я напомню, как Наполеон вдохновлял своих солдат на поход против России. У него же были собраны войска со всей Европы, разномастная публика. И он нашел те слова, которые находили отклик в сердцах и француза, и немца, и итальянца. Всех. Он сказал, что нужно покончить с вмешательством России в дела Европы и «отбросить русское варварство назад, на Восток». Это не дословная цитата, но смысл такой.

И почти дословно это повторил затем Гитлер. Вот их отношение к нам.

«СП»: — А нам вообще важно, чтобы они понимали: мы не страшные, мы не хуже, мы — другие? Чтобы не делали из нас образ врага?

— В свое время Бисмарк очень хорошо сказал, что «в политике важно не намерение, а потенциал». Мы — неевропейская страна, находящаяся в двух шагах от Европы, обладающая колоссальным потенциалом.

В течение 200 лет мы им рассказываем о том, как их любим. Что не собираемся никого захватывать и, тем более, уничтожать. Но вы не учитываете психику европейского хищника. Они никогда не поверят, что Россия не собирается их «поставить к знаменателю». Потому что сами по своей природе стремятся весь мир «привести к знаменателю». Поставить под свой каблук.

Поэтому сколько бы мы ни тянулись к ним с самыми лучшими чувствами, они не оценят. Так что тратить на это силы и время нет никакого смысла.

Мы можем сотрудничать с Европой. И взаимовыгодно сотрудничать в те периоды, когда европейцы понимают, что не могут нас сломать через колено. Когда понимают, что им выгодней для себя мирное сосуществование.

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