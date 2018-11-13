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Россия будет отставать от всего мира по уровню жизни

Мировая экономика 13 Ноя 2018
Россия будет отставать от всего мира по уровню жизни
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  • Россия будет отставать от всего мира по уровню жизни  Усолье.Инфо

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