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Рестораторы Киева протестовали под ОПУ (ФОТО, ВИДЕО). Новости политики

Политика 02 Май 2020
Рестораторы Киева протестовали под ОПУ (ФОТО, ВИДЕО). Новости политики
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Рестораторы Киева сегодня, 2 мая, провели акцию протеста под Офисом президента Украины Владимира Зеленского с требованием разрешить открытие летних террас кафе и ресторанов во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса

Об этом говорится в сообщении издания «Обозреватель»и Telegram-канале «Политика Страны», передает «ДС».

Участники акции расставили столики возле здания ОПУ, имитируя летнюю площадку ресторана. Всем желающим покушать бесплатно раздали гречку с котлетами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кто захочет, может оставлять «чаевые», которые пойдут на поддержку украинских медиков, задействованных в борьбе в коронавирусом.

Один из организаторов акции, ресторатор Дмитрий Федотенков рассказал «Стране», что их главная задача — побудить власти пересмотреть карантин и разрешить работу летних площадок, что позволит восстановить 200 тысяч рабочих мест в сфере общепита по всей стране.

Также протестующие развернули плакат «Требуем пересмотреть велюровый карантин», намекая, что правила должны быть одни для всех ресторанов.

Как сообщала «ДС», государство направит предпринимателям с детьми, чей возраст не превышает 10 лет, пособие в размере около 2 тысяч гривен для поддержки во время карантина.

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