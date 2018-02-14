"Укрзализныця" включит Wi-Fi в новую стоимость билетов

Укрзализныця рассматривает возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах за счет включения этой услуги в стоимость билета, так как нынешний подрядчик не очень качественно выполняет работы

Об этом сказал и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью УНИАН, сообщает «ДС».

«Относительно Wi-Fi, то он присутствует в скоростных поездах. То, что есть сейчас, — это бесплатная услуга. Есть контракт с подрядчиком, однако они не очень качественно выполняют работы. Мы рассматриваем возможность улучшить качество сигнала, но это дополнительные затраты. Нам придется включать это в стоимость билета. И это нормально, ведь если вы посмотрите на интернет в поездах в других странах, то там он платный. Еще есть вариант использования рекламы, как источника покрытия расходов. Мы рассматриваем такой вариант для вокзалов. Если говорить о ночных поездах, то там вложения будут гораздо больше, так как они курсируют по всей нашей сети и покрытие Wi-Fi сетью такого полигона — это очень большие капитальные инвестиции», — сказал он.

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