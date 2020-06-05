Принц Чарльз и модель устойчивого развития мировой экономики

Экономика

кризис-2020

Принц Уэльский Чарльз призвал воспользоваться кризисом и перезапустить мировую экономику на новых принципах. Об этом сообщает euronews.

«У нас есть прекрасная возможность воспользоваться этим кризисом ради доброго дела…», – с такими словами обратился принц Уэльский Чарльз к участникам видеоконференции Всемирного экономического форума, которые собрались на очередную встречу в среду, 3 июня.

Тема встречи озаглавлена как Великий перезапуск. Темой номер один видеоконференции стало обсуждение путей восстановления мировой экономики после коронавирусной пандемии. По мнению наследника британского престола, восстанавливать экономику нужно на новых принципах.

«Восстановление мировой экономики должно сопровождаться движением к устойчивой занятости, достатку и экономическому росту. Поэтому пора поддержать финансами проекты, создающие такую устойчивость, сделав их привлекательными на рынке», — цитирует слова принца Уэльского euronews.

Последний раз Давосский форум собирался в январе. Во время пандемии ряд его постоянных участников выступили с инициативой по преодолению пандемии, на основании которой и родилась идея обсудить будущее восстановление мировой экономики.

Напомним, 20 апреля в МВФ экстренно за финансированием обратились сразу 103 страны.

Как известно , мировая экономика уже потеряла из-за коронавируса 9 триллионов долларов. 9 марта на фондовых биржах произошел массовый обвал акций и цен на нефть — «черный понедельник».

Также новый финансовый кризис угрожает превзойти 2008 год. Специалисты уже нарекли коронавирус «черным лебедем» для мировой экономики. При этом отмечается планетарный характер форс-мажора.

Примечательно, что на конец 2018 года совокупный частный и государственный долг в мире достиг рекордных 184 триллионов долларов, что эквивалентно 225% глобального ВВП.

Следует отметить, что эпидемия коронавируса происходит на фоне обсуждающейся в кулуарах последние 12 лет реформы мировой валютной системы. О ней впервые открыто заговорил лорд Джейкоб Ротшильд в статье для Financial Times в марте 2016 года. Вероятно, что такое изменение предполагает глобальное «обнуление».

Ранее Lenta.UA писала об относительности в исчислении земных богатств. Согласно исследованиям социологов, владелец компании Amazon Джефф Безос, которому к 2026 году прочат звание триллионера, уступает по размеру богатств своим историческим предшественникам.

Справка Lenta.UA :

Монетаризм является фундаментальным основанием международных финансовых организаций, как Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный банк Реконструкции и Развития (МБРР), Всемирный Банк (ВБ).

Монетаристы считают, что для достижения целей денежно-кредитной политики более всего подходит регулирование темпов роста денежной массы. Монетаризм получил распространение в США и Великобритании в 1970-тые годы.

При монетаризме денежная масса, умноженная на скорость обращения, равна номинальным расходам в экономике (количеству проданных товаров и услуг, умноженному на среднюю уплаченную за них цену). Как учетное тождество это уравнение не вызывает противоречий, однако они возникают при определении скорости обращения, что на деле приводит к постоянному наращиванию долгов.

Монетаристская теория рассматривает скорость обращения как в целом стабильную, что подразумевает, что номинальный доход в основном является функцией денежной массы. Изменения номинального дохода отражают изменения реальной экономической активности (количества продаваемых товаров и услуг) и инфляции (средней цены, уплаченной за них).

До 2020 года финансовый монетаризм пытался балансировать между рецессией и финансовыми пузырями — между дефляцией и инфляцией. Но в данный момент наступивший кризис эффективности капитала может превзойти по разрушительности биржевой кризис 1929 года в США и Великую Депрессию.

Кроме того, следует отметить, что пандемия коронавируса совпала с социально-экономическим кризисом, с которым человеческая цивилизация еще не сталкивалась.

Фото: Его Королевское Высочество принц Уэльский Чарльз, euronews





Источник