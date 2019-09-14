Позитив недели. Украинский спецназ оденут не хуже, чем НАТОвский. Новости политики

Кроме того: ВМС ВС Украины получат модернизированный противолодочный вертолет Ми-14, США возобновляют военную помощь Киеву, а украинцы Канады устроили уличный фестиваль

У украинских военных спецназовцев и танкистов будет новая спецэкипировка

Специалисты Главного управления развития и материального сопровождения ВСУ уже разработали и успешно испытали 33 предмета вещевого обеспечения, которые в ближайшее время закупят и отправят в войска. Остальные новинки разработают, усовершенствуют и испытывают к концу 2020 года. Об этом сообщает АрміяInform.

Эргономика, качество материалов и функциональность изделий значительно улучшатся. Так, куртка для бойца станет вдвое легче. В изготовлении демисезонного и летнего белья планируют использовать синтетические материалы, что улучшит отвод влаги от тела и ускорит высыхания одежды.

В новых образцах демисезонной и зимней обуви для спецназовцев используют лучшего качества мембрану, нубук, полиуретан, резину. В перечне вещевого имущества для подразделений ССО появятся также новые спальный мешок и палатка. За образец взяты лучшие иностранные варианты. Бойцам, которые успешно проходят Q-курс и действуют непосредственно в боевых группах, будут выдавать ножи. Они успешно прошли военно-исследовательские испытания. В основе изделия — штатный швейцарский нож. Исследовательские испытания успешно прошли и эластичные ремни, их возможно закупать для всех подразделений ВСУ. Всего же теперь для спецназовцев предусмотрено 67 вещевых предметов.

Кроме того, сейчас военнослужащие одной из танковых бригад тестируют боевой костюм. Он изготовлен из арамидных тканей. Они не плавятся, имеют низкую теплопроводность и стабильную антистатику. Под воздействием высоких температур костюмы становятся плотными, образуя прочную поверхность, что обеспечивает термическую изоляцию кожи. Кроме защитного костюма для экипажей боевых машин, военно-исследовательские испытания прошли изделия для пожарных подразделений: шлемы, маски и перчатки.

ВМС ВС Украины получат модернизированный противолодочный вертолет Ми-14

К концу года для обеспечения потребностей 10-й бригады морской авиации ВМС ВС Украины будет передан отремонтированный противолодочный вертолет Ми-14ПЛ, сообщает сайт Минобороны. Техническое обновление и ремонт осуществляют на мощностях Конотопского авиаремонтного завода «Авиакон».

Предполагается, что Ми-14ПЛ не только капитально отремонтируют, но и модернизируют. Его оборудуют метеолокатором, многофункциональной аппаратурой навигации и связи, навигационным индикатором, авиационными шлемами, курсовертикалью, новыми системами внутренней связи, сигнализатором обледенения, компасом, специальными антеннами и тому подобное. Возможности вертолета позволяют морским авиаторам оперативно вести поиск и слежение за подводными объектами, для этого он оборудован специальными радиогидроакустические буями.

В случае необходимости этот противолодочный вертолет может уничтожать цели противника с помощью бомб и торпед. Кроме того, с его помощью можно проводить разведку и наблюдение за надводной обстановкой, принимать меры поисково-спасательного обеспечения с фактическим оказанием помощи пострадавшим на воде и их последующей эвакуацией.

На строительство метро в Харькове будет выделено 160 млн евро

Правительство утвердило порядок и условия использования средств совместного проекта ЕБРР и ЕИБ «Продолжение третьей линии метрополитена в Харькове». Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями «Державинская» и «Одесская», а также электродепо «Алексеевское» (мощностью 100 вагонов со связующей веткой к третьей линии метро), что втрое сократит время поездки от центра города до южных спальных районов. Кроме того, планируется приобретение нового подвижного состава.

Ожидается, что реализация проекта разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию в городе. В рамках проекта выделяют на достройку метро в Харькове по 160 млн евро на условиях кредита.

На сайте Кабинета министров указывается, что состоянием на сентябрь 2019 г. совокупный объем выделенного ЕБРР Украине финансирования для проектов государственного сектора экономики Украины и муниципальных проектов составляет около 13,57 млрд евро в рамках 433 проектов.

США продолжает военную помощь Украине, а ЕС продлил санкции против РФ

Посольство США в Украине подтвердило информацию о решении президента Дональда Трампа о восстановлении военной помощи для Украины. Об этом со ссылкой на Twitter посольства сообщает «Корреспондент».

«Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается незыблемой, и предоставление поддержки Украине в виде военной помощи является важным национальным интересом для США. Эта поддержка продолжается», — говорится в сообщении.

Кроме того, Соединенные Штаты профинансируют украинское вещание на оккупированные Крым и Донбасс в размере $1 млн. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. По его словам, финансирование происходит в рамках программы USAID, которая вложила средства в оборудование, что позволит расширить теле- и радиовещания украинского государства. «Оборудование обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около 2 млн человек, которые не имеют доступа к эфирной украинской речи», — отметил Кент.

В свою очередь член Национального совета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский сообщил, что к концу 2019 г. уровень охвата сигналом украинских вещателей в Донецкой области по сравнению с 2014 г. возрастет более чем 800 тыс человек, в Луганской — почти полтора миллиона жителей.

Напомним также, что Совет ЕС продлил ограничительные меры против лиц и компаний за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на полгода до 15 марта 2020 года. Соответствующее заявление размещено на сайте Совета ЕС. Меры предусматривают замораживание активов и ограничение на поездки. Сейчас они распространяются на 170 физических лиц и 44 юридических лиц.

В Торонто проходит самый крупный в Северной Америке украинский уличный фестиваль

В канадском городе Торонто проходит 23-й украинский фестиваль Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival. Как сообщает «Укринформ», в течение трех дней на трех сценах выступят десятки танцоров, музыкантов, хоровых и инструментальных коллективов из Торонто, Эдмонтона и других городов Канады, а также из Украины и США.

Во время всех дней фестиваля будут работать культурные павильоны, они предлагают интерактивные мероприятия и демонстрации исторических и современных достопримечательностей. Организаторы также предлагают детский парк развлечений, ярмарку изделий народных мастеров и ремесленников, кулинарные уголки с аутентичными украинскими блюдами и напитками и тому подобное.

По словам организаторов, фестиваль — это прекрасная возможность наилучшим образом узнать об украинском гостеприимстве и культуре.





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