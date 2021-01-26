Потенциал рынка «зеленых» облигаций в Украине составляет $36 миллиардов — Госэнергоэффективность

Потенциал украинского рынка «зеленых облигаций» составляет $36 млрд. Этой цифры можно будет достигнуть к 2030 году. Об этом сообщил и. о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура изданию «Экономическая правда».

Что предполагается

По словам главы Госэнергоэффективности, в настоящее время осуществляется поиск пилотных проектов для выпуска «зеленых» облигаций. Украина имеет все возможности уже в ближайшее время предложить международному сообществу «зеленые» облигации под реализацию национальных проектов в сфере альтернативной энергетики, энергоэффективности и других проектов экологической направленности.

К 2030 году Украина сможет привлечь через выпуск «зеленых» облигаций $36 млрд.

«Украина готовит запуск рынка „зеленых“ облигаций для привлечения средств на энергоэффективные и „зеленые“ проекты. Потенциал рынка — $36 млрд к 2030 году», — отметил Гура.

«Акцент будет делаться на муниципальных „зеленых“ облигациях. Мы ищем надежных партнеров, которые готовы быть первыми и способны сделать пилоты по выпуску „зеленых“ облигаций. Мы сделаем фокус именно на муниципальных „зеленых“ облигациях, а Госэнергоэффективности станет ответственным за их верификацию», — подчеркнул глава ведомства.

Сейчас разработаны проект распоряжения правительства «Об одобрении Концепции внедрения и развития рынка „зеленых“ облигаций в Украине» — концепцией предусмотрены механизмы, сроки и план действий для формирования национальной модели рынка «зеленых» облигаций.

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На языке цифр

По данным Международной финансовой корпорации (IFC), потенциал украинского рынка энергоэффективности и «чистой» энергетики к 2030 году — $73 млрд. Половину из них — $36 млрд — можно привлечь именно благодаря выпуску «зеленых» облигаций.

Между тем общая мощность возобновляемой электроэнергетики в Украине выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт (+ 1,6 ГВт). «За год около 8000 семей перешли на солнечные панели. Таким образом, на начало 2021 года таких семей уже почти 30 тыс. «, — комментируют в Госэнергоэффективности.

Общая мощность всех солнечных станций в домохозяйствах — 780 МВт.

В течение 2020 году в «зеленую» энергетику в Украине инвестировали €1,24 млрд, из них €46 млн — в проекты по энергоэффективности через программу «теплых кредитов» (€35 млн кредитов) и энергосервис (122 договора на сумму €11 млн).

Всего инвестировано в 1,6 ГВт мощностей, больше всего — солнечных электростанций (1169 МВт), еще 226 МВт — солнечные электростанции в частных домохозяйствах. По ветроэлектростанциям — профинансировано 144 МВт мощностей.

Напомним

Согласно отчету аналитических центров Ember и Agora Energiewende прошлом году в Европе впервые произвели больше энергии с помощью «зеленых» источников — 38%, чем на ископаемом топливе — 37%.

Пятая часть электроэнергии ЕС уже поступала с ветряных и солнечных систем.

Самый высокий процент был зафиксирован в Дании (61%), Ирландии (35%), Германии (33%) и Испании (29%). При этом производство электроэнергии на угле сократилось вдвое против 2015 года. Сейчас угольные электростанции производят только 13% электроэнергии в Европе.

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