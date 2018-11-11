Порошенко встретился в Париже с Трампом

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Комиссия стратегического партнерства Украина-США на уровне глав МИД состоится в Вашингтоне 16 ноября.

Петр Порошенко и Дональд Трамп / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время мероприятий в рамках «Парижского форума ради мира» по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

В целом, по его словам, во время визита во Францию было проведено более 40 встреч и обсуждений.

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В частности, как отметил Порошенко, 10 ноября состоялось «короткое обсуждение» с президентом США.

Глава государства отметил, что по итогам этого обсуждения 11 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео.

«Договорились о проведении 16 ноября комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Комиссия была основана еще почти 10 лет назад, и мы договорились возобновить ее работу как символ того, что партнерство между Украиной и США носит стратегический характер», — добавил Порошенко.

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