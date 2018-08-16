Поможет ли Украине снижение цен на нефть

Аналитики Wall Street Journal пришли к выводу что цена на нефть может понизится до $50-55 за баррель.

Сейчас на рынке фьючерсы на октябрь торгуются по $70 за баррель. Нельзя однозначно сказать хорошо это или плохо для Украины. Наше государство закупает большой объем газа в Восточной Европе. Это отчасти российский газ, а частично газ из других источников, который по реэкспорту поступает в страну. Цена природного газа привязана к стоимости нефти.

Украина покупает много нефтепродуктов у Беларуси, Литвы, Болгарии, Румынии и, к сожалению, в России. Также наша страна импортирует уголь. На их ценообразование влияет стоимость нефти. По словам аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, все это подешевеет уже в ближайшие несколько месяцев и в следующем году цена будет гораздо ниже.

Удешевление нефти может негативно сказаться на всемирной экономике. Потому что к цене на нефть обычно привязаны все сырьевые товары. Если нефть дешевеет, то схлопывается вся мировая экономика и снижается деловая активность во всем мире. К тому же удручающе на экономику действует протекционизм и те меры по защите рынка, которые сейчас используют США. Это снижает разогрев экономики и ее темпы роста.

Трудно сказать, как скажется удешевление нефти на Украине. Потому что до сих пор, несмотря на рост цен на нефть, те сырьевые товары, которые важны для нас – это аграрная продукция, зерно, подсолнечное масло и так далее, а также железорудное сырье (ЖРС) – не сильно росли в цене.

Поэтому сейчас для нашего государства, снижение цен на нефть будет работать скорее в плюс. Сейчас стоимость сырьевых товаров нашей группы не высокая, но нужно дорого платить за нефтепродукты. Если будет снижение стоимости на газ, уголь, нефть, то платить будем меньше.

Во всем этом прогнозе есть только одно «но». Бывает, что аналитики ошибаются. Потому что в мире могут произойти самые неожиданные события. Помните, когда нефть стоила $30 за баррель, все аналитики прогнозировали снижение цены до $20. Однако стоимость снова стала расти. Нечто подобное может произойти и сейчас.

Такая зависимость от сырья – проблема для экономики нашей страны. Потому что, если Украина строит сырьевую экономику, она будет постоянно зависеть от таких неожиданностей. В идеале не зависеть от мировых котировок нефти и цен на сырье.

Для этого надо сделать две вещи. Первое, нужно увеличить собственную добычу нефти и газа. Необходимо сделать ставку на собственную добычу. Украина обладает всем необходимым для выполнения этого условия.

Второе, просто жизненно необходимо начать заниматься переработкой и развитием отраслей, которые дают дополнительную добавленную стоимость. Как только Украина начнет экспортировать товары с высокой добавленной стоимостью, и они будут составлять основную долю украинского экспорта, мы забудем про необходимость постоянного отслеживания цены на нефть.

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