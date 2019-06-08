Помещики, нигилизм и триллионы: как прошел ПМЭФ-2019 | Статьи

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено рекордное количество соглашений на максимальную сумму за всю его историю. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал советник президента России, зампредседателя оргкомитета форума Антон Кобяков. Он отметил, что, несмотря на санкции, делегация из США оказалась второй по численности. В Санкт-Петербург приехали 520 американских граждан. В целом форум посетило более 19 тыс. гостей. При этом главной темой дискуссий стали отнюдь не рестрикции, а защита прав предпринимателей.

Сделки на триллионы

Во время ПМЭФ-2019, который проходил под девизом «Формируем повестку устойчивого развития», было заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей, сообщил Антон Кобяков. Эти цифры значительно больше, чем годом ранее. Тогда было заключено 593 соглашения на сумму 2,6 трлн рублей. Советник президента подчеркнул: объем соглашений этого года побил рекорд всех предыдущих лет.

Советник президента РФ, заместитель председателя организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Программа ПМЭФ формировалась по четырем тематическим блокам: мировая экономика, российская экономика, технологии и человек.

— Не обошли вниманием участники форума и вопросы санкций, — заметил он. — Но, несмотря на это, с каждым годом число стран, желающих рассмотреть наши бизнес-отношения в рамках двусторонних встреч, растет.

Форум в этом году посетило более 19 тыс. гостей из 145 стран мира, что также стало рекордом. Самыми крупными делегациями были китайская и американская. От первой на форум приехали 1072 человека, от второй — 520. И это несмотря на ограничительные меры и громкое задержание гражданина США, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Впервые партнером форума стала авиакомпания Qatar Airways, а рекламодателем — Facebook.

— Не могу обойтись без слов благодарности в адрес Вашингтона. Своими запретами американские коллеги прикладывают существенные усилия, чтобы ПМЭФ оставался важнейшим мероприятием в календаре ведущих бизнесменов всего мира, — отметил Антон Кобяков.

Центральным событием форума стала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Почетным гостем форума в этом году был председатель КНР Си Цзиньпин, который посетил Россию с госвизитом. Также в ПМЭФ участвовали президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам советника президента, «информационный фон форума был настолько силен, что никто и не заметил, как британский премьер Тереза Мэй 7 июня ушла в отставку».

«Дубровский» и нигилизм

Значительная часть форума была посвящена дискуссии о росте экономики, реализации нацпроектов и судебной реформе. Жаркий спор разгорелся утром 7 июня на «Завтраке Сбербанка». Только 22% участников мероприятия проголосовали за то, что реализация национальных целей позволит ускорить рост ВВП нашей страны до 3%.

Такой результат очень удивил хозяина мероприятия, главу Сбербанка Германа Грефа, и он попросил конкретизировать в результатах голосования, как ответили непосредственно госслужащие. Оказалось, что 61% членов правительства верят в увеличение ВВП до 3% с помощью нацпроектов.

В списке сомневающихся оказались в основном бизнесмены и их представители — глава РСПП Александр Шохин и президент «Деловой России» Алексей Репик. В этот круг попал и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

После их выступлений с критикой правительства и нацпроектов слово дали первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.

— У бизнеса присутствует нигилизм в своих действиях: всё плохо. У Александра Николаевича (Шохина, главы РСПП. — «Известия) крупный бизнес огромные прибыли имеет, прибыль растет, прет просто на глазах. Бизнес у Репика (Алексея, главы «Деловой России. — «Известия») вообще высокомаржинальный, супермаржинальный, да. МСП — создаются новые режимы, льготы, развивается всё. Но всё плохо! Понимаете, всё плохо, всё не так! Вот не дорабатываем мы, вот всё плохо. У нас есть бизнес, который до сих пор по старинке работает: заработал — за границу, заработал — в офшор. Там вроде как поспокойнее. Хотя мы видим, что и там далеко не всё в порядке. Есть бизнес, который просто просит льготы, — возмутился глава Минфина.

Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В результате участники дискуссии пришли к консенсусу о том, что помимо реализации нацпроектов ускорить рост экономики до темпов не ниже среднемировых должна судебная реформа и реформа госуправления.

Днем ранее, 6 июня, подробно об этом говорили Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Они заявили, что российские судебная и правоохранительная системы должны быть реформированы, чтобы обеспечить возможности для экономического роста в стране.

Алексей Кудрин указал, что более половины российских бизнесменов не доверяют судам, а две трети не считают их независимыми и объективными, что свидетельствует о слабости российских институтов верховенства права.

Антон Силуанов подчеркнул, что российским властям необходимо работать над улучшением качества защиты прав предпринимателей. А Алексей Кудрин сравнил сегодняшнюю судебную систему с той, которая была еще в XIX веке.

— У меня есть любимое произведение, «Дубровский». Тот, кто в школе читал этот роман, помнит романтическую историю Дубровского и Маши. Но если его прочитать сейчас, вы увидите, что главной нитью является судебная тяжба между двумя помещиками , один из которых, Троекуров, подкупает суд и отбирает в результате рейдерского захвата поместье у соседнего помещика. Результатом этих последствий является бунтовщик, который не согласен с условиями жизни и правилами, которые существуют. Должен сказать, что это очень давно было, но у нас иногда случаются похожие ситуации сейчас, — посетовал Алексей Кудрин.

Первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» в рамках Петербургского международного экономического форума

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Деньги в стране

В завершающий день форума министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи со своим белорусским коллегой Дмитрием Крутым заявил, что Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты двух стран. По словам Максима Орешкина, соответствующий пункт указан в Союзном договоре. Этот вопрос обсуждают, в частности, центральные банки государств.

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что создание единой валюты должно произойти на финальной стадии интеграции. Белорусский министр уточнил, что поскольку в обеих странах центральные банки независимы от правительства, то обсуждаться этот вопрос должен на уровне глав государств.

Одним из ключевых на ПМЭФ-2019 стал тезис «Перестаньте запугивать бизнесменов угрозами уголовных преследований», отметила директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. По ее словам, недавний арест Майкла Калви стал поводом для диалога между предпринимательским сообществом и властью о защите прав бизнесменов. Причем он нужен обеим сторонам — для того, чтобы деньги, заработанные предпринимателями, оставались в стране и служили платформой для дальнейшего роста экономики. Это, в свою очередь, позволит государству снизить прямое субсидирование предприятий, сосредоточившись на своей прямой задаче — решении социальных проблем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако не только проблему судов и ущемление прав бизнеса можно назвать главной на форуме, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Среди важнейших заявлений он отметил сообщение министра энергетики Александра Новака о том, что в ближайшее время может быть получено разрешение на строительство «Северного потока – 2» от Дании.

Кроме того, по словам Геннадия Николаева, прогноз главы Минэнерго по снижению темпов роста спроса на нефть вызвал неоднозначную реакцию на рынке. Ощутимого падения удалось избежать только благодаря словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о высокой вероятности продления соглашения ОПЕК+.

А самой интересной и потенциально прибыльной сделкой, заключенной на ПМЭФ, можно назвать покупку китайской CNOOC 10% доли в проекте «Арктик СПГ-2», который позволит России выйти в лидеры по экспорту сжиженного природного газа в ближайшие годы и обогнать Катар, отметил эксперт. Он подчеркнул, что это направление имеет стратегическую важность, особенно на фоне растущей экспансии американских производителей в Европу.

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