Покупки онлайн остались для ростовчан чем-то из области фантастики

Интернет-торговля в России демонстрирует огромные темпы роста, однако жители Ростовской области не торопятся променять на нее походы в обычные магазины, считают опрошенные RostovGazeta эксперты.

По данным Ассоциации компаний интернет торговли (КИТ), в 2017 году продажи в рунете выросли почти на 20% — до триллиона 100 миллиардов рублей. Две трети этой суммы за российскими интернет-магазинами, сообщает программа «Бизнес-вектор».

Пригороды в «Каменном веке»

По данным аналитика ГК TeleTrade Марка Гройхмана, в территориальной структуре российского рынка Интернет-торговли Южный Федеральный округ занимает 6,3% в денежном выражении.

«Это далеко не лидирующие позиции, опережающие только Дальневосточный ФО (3%) и Северо-Кавказский ФО (1,5%). Но отдельно Ростовская область имеет 2% от российского рынка, что сравнимо с Нижегородской, Самарской обл., Татарстаном», — отмечает эксперт.

По его мнению, проблемы и ограничения развития интернет-магазинов связаны с запретами на дистанционную торговлю многими товарами, высокие комиссии при оплате банковскими картами, налоговые коллизии.

По словам ведущего финансового аналитика «Удаленная Торговля Плюс» Дмитрия Ковалева, крупнейшим в стране остается столичный рынок интернет-торговли.

«В Москве и Санкт-Петербурге уровень e-commerce достиг 87% и 79% соответственно. По результатам опроса, в Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону и Самаре доля пользователей, имеющих опыт покупок в cети, ниже среднего уровня на 8–17%, что во многом объясняется различием в уровне проникновения и доступности интернета в столице и регионах», — сообщает спикер.

Представитель магазина «Техносклад» также отметил, что если сравнивать с Москвой и Санкт-Петербургом, то в плане интернет-торговли регионы Южного края достаточно сильно отстают.

«У нас много людей, которые не знают, что можно что-нибудь купить в интернете. Если брать город Ростов, то здесь достаточно большое количество людей знают, что такое интернет, где можно посмотреть примерные цены на товары, но если брать районы, которые находятся в 10-20 километрах от Ростова, то ситуация кардинально меняется, так как там люди даже не знают, что можно совершать покупки через интернет», — сообщил спикер.

По словам руководителя по связям с общественностью «М.Видео» Валерии Андреевой в 2017 году интернет-продажи в Ростовской области и южном регионе активно развивались.

«Продажи в деньгах выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что в среднем на 20% быстрее, чем в других регионах России. Ростовчане на 80% чаще приобретали в технику в интернет магазине», — сообщила Андреева.

Также она добавила, что позитивная динамика связана с расширением ассортимента, сокращением времени доставки товаров.

Предпочтения в покупках

По словам аналитика ГК TeleTrade Марка Гройхмана, основную часть покупок в интернет-магазине занимает одежда и обувь (порядка 35%), бытовая техника и электроника (32%). На порядок меньшая доля относится к товарам для дома, спорта, автомобилей, парфюмерии и косметики.

Представитель компании «Эльдорадо» Юлия Завьялова, рассказала о том, что самые популярные категории товаров, которые заказывают жители Ростовской области через интернет-магазин, это крупная и мелкая бытовая техника, смартфоны.

По словам представителя магазина «Техносклад» конкуренции с китайскими интернет-магазинами существует, но только в продаже мелкой электроники.

«Я не представляю, например, что можно заказать холодильник в Китае, так как даже доставка выйдет большая», — уточнил спикер.

Пресс-служба «Почты России» обещала предоставить комментарий по этой теме позже, но так и не прислала его.

Русские интернет-магазины проигрывают зарубежным

По данным ведущего финансового аналитика «Удаленная Торговля Плюс» Дмитрия Ковалева наиболее популярными зарубежными онлайн-магазинами за прошедший год у россиян стали китайские площадки: через них было оформлено 90% всех заказов.

«Самая большая аудитория среди интернет-магазинов, работающих в России, оказалась у AliExpress. В январе 2017 года количество уникальных посетителей сайта превысило 22,19 млн. человек. Аудитория Ozon составила 8,98 млн. человек, Eldorado.ru — 7,56 млн. человек, Dns-shop.ru — 6,9 млн. человек, Mvideo.ru — 6,92 млн. человек», — сообщает спикер.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает, что торговать из-за рубежа выгоднее, и многие российские интернет-магазины предпочитают уходить в другие страны.

«Если вы из-за рубежа торгуете, вы не платите НДС, вы не получаете сертификат, не говорите о безопасности вашего товара, вы не делаете онлайн-кассы — много чего не делаете, что российская площадка делает. Это расходы. Почему наши площадки торговые стали перемещаться за рубеж, потому что оттуда торговать выгоднее, чем внутри страны реализовывать с точки зрения экономики», — сообщает Катырин.

Торгово-промышленная палата совместно с отраслевыми объединениями в конце 2017-ого года направила в правительство страны письмо с просьбой ускорить введение НДС и таможенных пошлин для иностранных интернет-магазинов. Есть вероятность, что к лету эта работа будет завершена, что позволит сохранить прибыль российским компаниям, но увеличит цену зарубежных интернет-покупок.





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