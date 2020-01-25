Поклонская заговорила на украинском, поздравляя Зеленского с Днем рождения. Новости политики

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поздравила президента Украин Владимира Зеленского с днем рождения, в том числе и на украинском языке

Свое поздравление Зеленского с 42-летием Поклонская опубликовала в своем Теlegram-канале, передает «ДС».

К слову, она напомнила о своем желании стать послом РФ в Киеве.

Поклонская заявила о том, что в Украине она хочет завершить расследование «госпереворота и захвата власти» бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым, экс-премьер-министром Арсением Яценюком, и предыдущим президентом Петром Порошенко.

​​»Сегодня День рождения у президента Украины Владимира Зеленского. Все самые добрые и тёплые слова Вам скажут родные и друзья за праздничным столом. А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев», — пишет экс-прокурор Крыма.

Поклонская заявила о своей уверенности в том, что Зеленский стремится прекратить конфликт на оккупированных территориях Донбасса: «Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решётки наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти «мачо» в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать…»

Упомянула российский депутат и о своем желании закончить дело по факту «госпереворота» в Киеве: «У меня осталось незаконченное дело в Киеве — я имею в виду уголовное. Наверное, про него многие забыли, но я напомню — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко…».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам также добавила, что таким образом будут восстановлены дружеские отношения между Россией и Украиной.

«Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих», — таким поздравлением на украинском языке Поклонская решила закончить свое сообщение.

К посту российский депутат прикрепила фото с бокалом.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник