Почему ведущие центробанки мира внедряют цифровые валюты.

17.11.2020,11:00

17 ноября, Fineko/abc.az. Глобальная экономика, так и не оправившись после кризиса 2007 г., продолжает трещать по швам. Попытки выйти из этого кризиса за счет снижения процентных ставок, бесконечного «печатания» денежной массы и бесконтрольного роста мирового долга еще более усугубили экономическую ситуацию. Мировой ВВП к концу 2020 г. предположительно достигнет $84–85 триллионов, сократившись за 2020 г. на 4,9 % (МВФ), а мировой долг перевалит за $260 триллионов. Рост ВВП с 2007 г. по сей день составил 33 %, за аналогичный период рост мирового долга составил 160 %. Другими словами, мировой долг растет в 5 раз быстрее экономики, а ограничительные меры из-за пандемии, усугубляя ситуацию, выводят из строя самые крупные и устойчивые компании, некоторые индустрии оказались на грани вымирания. Давайте вместе попытаемся понять, почему коронавирус стал краеугольным камнем и какие фундаментальные перемены стоит ожидать человечеству уже в ближайшие годы.

Исторически для выхода из глобального кризиса и обнуления финансовой системы запускались масштабные войны. Но воевать в эпоху современных военных технологий мир не захочет. Пример второй Карабахской войны дает все основания полагать, что война с современными технологиями будет молниеносной и с огромными разрушениями. Азербайджанская армия, в значительной степени технологически превосходящая противника, буквально перемолола его и за считанные недели, освободила большую часть территорий, захваченных в течение 4 лет. Террористический режим, поддерживаемый Арменией после развала СССР, захватил 20 % территорий Азербайджана и укреплял свою оборону в труднодоступной горной местности с начала 90-х гг. Учитывая текущий потенциал мирового ядерного арсенала в купе с современными высокоточными военными технологиями, масштабная война — это, скорее всего, исключение. После такого обнуления мировая экономика, скорее всего, вернется в эпоху средневековья, соответственно, масштабная война не является путем выхода.

Но как же обнулить обремененную непомерными долгами мировую финансовую систему, которая балансирует на грани, если война — это исключение? И вот тут удобно подвернулась коронавирусная пандемия, за которую ухватились «хозяева денег». Другими словами, если бы не было коронавируса, то его пришлось бы придумать. И похоже, что пандемия коронавируса в различных мутациях останется с нами еще на некоторое время. Постоянные «локдауны» будут добивать и так стоящую на коленях мировую экономику. Неубиваемый коронавирус — это вечная тема, для того чтобы политики и правительства выбивали новые кредиты, вместо того чтобы заниматься решением системных экономических проблем. Хотя никто в действительности и не собирается исправлять и так безнадежно исчерпавшую себя систему — дожимаются последние «соки».

Параллельно мир вступает в эру высоких технологий, цифровизации и автоматизации, в которой роль обыденного человека уменьшаясь сводится к минимуму. Роботы и процесс автоматизации продолжают выдавливать людей практически из всех сфер. Нужда в человеческом труде уменьшается, а сверхкомпьютеры уже выполняют задачи, которые не под силу даже гениям. Этот прогресс с ускорением уводит мир в эпоху цифровой экономики и виртуального образа жизни, а коронавирусная пандемия является ускорителем вышеуказанного процесса, все больше отдаляет человечество от «физической реальности». Продукт человеческого ума и труда становится в своей массе все менее востребованным, делая его обузой для «нового мира».

Тем временем правительства и политики, загнав мировую экономику и ее финансовую систему в «глубокую яму», в большей степени дискредитировали себя. Банальным подтверждением этого является то, что мировой долг превышает мировую экономику (ВВП) более чем в 3 раза. А неравенство в мире продолжает углубляться: 1 % самых богатых людей обладают состоянием, которое превышает в 2 раза состояние 6,9 миллиарда людей. Растущая безработица и углубляющийся экономический кризис, на фоне пандемии коронавируса, вынуждает правительства бросаться в другую крайность — прибегать к политике «вертолетных денег». Правительства берут непосильные кредиты, для того чтобы оказывать безвозмездную помощь своему населению. Нет ничего плохого в том, чтобы помогать своим гражданам, но, к сожалению, большинство стран, которые в этих целях берут кредиты, либо неплатежеспособны, либо же таковыми станут очень скоро. К примеру, только c начала 2020 г. госдолг США, обладателя самой большой экономики (около 25 % от мирового ВВП) и ведущей резервной валюты, вырос на 20 %, перевалив за $27 триллионов, а ВВП сократился до $21,2 триллиона. Несмотря на это, еврозона, Великобритания, Япония, Китай и прочие ведущие страны также в панике утверждают триллионные пакеты стимулов, чтобы не допустить «остановки сердца» мировой экономики. Но мировую экономику невозможно восстановить за счет постоянно растущих кредитов, точно так же как невозможно потушить пожар бензином.

И похоже, что «хозяева денег» — центробанки — пытаются прекратить это безумие. Основными покупателями госдолга ведущих экономик мира за последние годы были сами же «хозяева денег». Начиная с 2007 г. и по сей день баланс 5 самых крупных центробанков мира (Федрезерв, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Национальный Банк Швейцарии) вырос более чем в 6 раз и достиг практически $26 триллионов. «Хозяева денег» не намерены смиренно финансировать этот беспредел и берут быка за рога. Как говорится, «кто платит, тот и заказывает музыку». Для этого центробанки в спешке внедряют цифровые деньги. К примеру, Федеральный резервный банк США (Федрезерв) планирует выпуск цифровых долларов, что позволит осуществлять финансовую помощь гражданам напрямую, без вовлечения правительств и коммерческих банков. Другими словами, правительству США не нужно будет проводить пакет стимула через Конгресс и брать в этих целях новые долги. У граждан появятся счета непосредственно в Федрезерве, которые будут пополняться цифровыми долларами без каких-либо посредников. Народный банк Китая уже запустил цифровой юань, в то время как прочие ведущие центральные банки также на пороге выпуска своих цифровых денег.

Внедрение цифровых денег позволит центробанкам стать абсолютными хозяевами. Но не следует забывать, что «власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Центробанки будучи независимыми от правительств смогут создавать ничем не обеспеченные цифровые деньги в неограниченном объеме. И где гарантия, что центробанки не пойдут по тому же пути, по которому однажды пошли правительства, доведя мировую экономику до плачевного состояния. Пока есть возможность создавать необеспеченные деньги, будь то конвенциональные бумажные или цифровые, мировая экономика и ее финансовая система не обретет устойчивый рост и стабильность. Цифровые деньги не являются панацеей, они позволят поменять баланс сил и отсрочить неизбежное. Соблазн решать проблемы легкими путем, создавая необеспеченные цифровые деньги неизбежно приведет к росту инфляции и упадку мировой экономики. В итоге, правительства потеряют остаток доверия, а центробанки придут к тому, что ни бумажные, ни цифровые деньги не заменят реальную экономику и реальные деньги, обеспеченные золотом. И пока мы живем в физическом мире, беззаботная жизнь, цифровые деньги и виртуальный мир так и останутся не до конца реализовавшими себя концепциями.

Конечно, мы не можем знать, каково будет будущее, но его контуры уже просматриваются. Бесконтрольное увеличение долгов, внедрение необеспеченных цифровых денег и прочие легкие пути не позволят построить устойчивую экономику и стабильную финансовую систему. Страны, которые смогут построить справедливое общество, сделать ставку на реальную экономику и реальные деньги, коим является физическое золото, войдут в «новый мир» крепко стоя на ногах. На фоне быстрорастущего мирового долга золото только за последние 2 года выросло в цене на 50 % и сегодня торгуется на исторических максимумах ($1 900–2 000 за тройскую унцию). Рост стоимости золота на 50 % означает, что ведущие резервные валюты мира продолжают терять свою покупательную стоимость, а внедрение необеспеченных цифровых денег ускорит этот процесс, приближая перезагрузку системы. Ведущие американские банки прогнозируют цену на золото в $3 000 за тройскую унцию уже к 2021 г., и это только начало. Монетарная система «нового мира» будет неизбежно основана на базе обеспеченных золотом денег, которые невозможно бесконечно создавать. Ведь за последние 5 тысяч лет ни одному правительству и ни одному банку не удалось «напечатать золото». Окончательными победителями станут здравый смысл и реальные деньги, обеспеченные золотом.

Данная статья не является инвестиционным советом, каждый инвестор должен проконсультироваться со специалистом либо же провести свой собственный анализ, перед тем как делать инвестиции.

Рашад Гаджиев

Эксперт в области финансов и инвестиций

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