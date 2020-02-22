почему инвестиции — главный его инструмент

Правительство Украины продолжает делать ставку на привлечение инвестиций в качестве главного инструмента для экономического роста страны. Но не все так просто: с одной стороны, Украина может предложить потенциальным инвесторам проекты с высокой доходностью, а с другой — высокими будут и риски.

Что ждет Украину на пути к улучшению инвестиционного климата и что для этого нужно, обсуждалось в ходе форума Level Up Ukraine 2020, который состоялся 21 февраля.

На сегодняшний день Украина — недоинвестированная страна, считает министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины (МЭРТ) Тимофей Милованов. В течение следующих нескольких лет или декады стране нужно от $50 до 100 млрд. И единственный путь развития для нее — через инвестиции, уверен глава ведомства.

По словам главы МЕРТ, уровень изношенности основных фондов центральноевропейских стран составляет 35-40%. В Украине он составляет 60%.

«Если мы посчитаем, сколько проинвестировано на одного человека в Украине, то получим цифру в $994 на человека. Это уровень инвестиций в экономику сегодня. В Польше, например, в два с половиной раза больше, в Словакии эта цифра — $10,5 тысяч на человека. То есть мы от Словакии отстаем в 10 раз. Поэтому главным приоритетом для развития экономики должны быть и являются таковыми инвестиции», — заявил Милованов.

По его словам, для привлечения инвестиций будет использоваться полный пакет инструментов — от приватизации до концессии, кредитования, государственно-частного партнерства, например, программ вроде 5-7-9%, поддержки экспортеров и так далее. Базой, на которой будут создаваться условия для развития инвестиционного климата, будет рынок земли, рынок капитала и труда, говорит он. Еще один инструмент — «инвестиционная няня», персональный менеджер для каждого крупного инвестора. По словам Милованова, «няня» состоит из двух направлений — работы правительственной организации UkraineInvest и группы законопроектов, один из которых позволит Кабмину заключать соглашения предоставлять конкретные решения, необходимые для бизнеса и для того, чтобы инвесторы могли работать без лишних преград. Что касается основных сфер для инвестирования, то, по словам главы МЕРТ, это — инфраструктура, энергетика, в том числе и возобновляемая, и сельское хозяйство.

«Конечно, необходимо провести также реформу правоохранительных органов, судебную реформу, потому что без защиты прав собственности не будет никаких инвестиций», — говорит Милованов.

Тимофей Милованов и почетный член Европарламента, Президент Европейского экономического сената Инго Фридрих на форуме Level Up Ukraine 2020. Фото: Facebook Level Up Ukraine

При этом, как отмечает министр, на сегодняшний день украинская экономика — одна из немногих, которые на фоне замедления экономического роста в мире, продолжают ускорение такого роста. Согласно прогнозу 2020 год он должен составить 3,7%, при показателе в предыдущем году в 3,2-3,3%. При этом, как отмечает Милованов, экономический рост происходит не без проблем. Однако, по мнению главы МЕРТ, они решаются через инвестиции.

По словам исполнительного директора Фонда Блейзера, советника президента Олега Устенко, достаточно активный экономический рост для страны — это от 5% и выше. Этот показатель — это минимальный порог, который позволяет стране бороться с бедностью. И в случае Украины, которая является одной из самых бедных стран Европы, 5% для роста может оказаться даже недостаточно, говорит эксперт.

«С одной стороны у нас появилось новое окно возможностей — впервые в новейшей экономической истории Украины она может расти за счет монетарных стимулов. И мы имеем достаточно активное снижение учетной ставки НБУ, которое должно будет стимулировать экономический рост. Но будет ли это sustainable growth — у меня есть сомнения, что при помощи такого монетарного смягчения можно обеспечивать достаточно длительный период экономического роста», — объясняет Устенко.

Тем не менее, по мнению эксперта, этот канал будет задействован. Второй такой канал — бюджетное стимулирование. Однако для того, чтобы это сработало, должно быть фискальное пространство, которого в Украине нет — страна находится в условиях дефицита государственного бюджета. И это значит, что стимулировать экономику за счет бюджетного метода вряд ли удастся, объясняет он. И в сложившихся обстоятельствах единственным вариантом остаются инвестиции, считает Устенко. Но в этот момент, как отмечает он, на первый план выйдет борьба стран за них.

«За инвестиции все борются, даже крупные державы. Даже те, кто являются game maker на этом рынке и в мире, тоже пытаются привлечь инвестиции … И выигрывает тот, кто может предложить лучшие условия», — говорит Устенко.

И когда речь заходит об условиях в Украине, потенциальные инвесторы могут назвать три ключевые проблемы — недостаточная защита прав собственности, требующая реформирования судебная система и уровень коррупции, говорит Устенко.

«Каждый инвестор оценивает инвестировать или нет в зависимости от того, какой риск от работы в стране он получает и какая есть доходность на эту работу. И проблема Украины не в том, что у нас нет высокодоходных проектов. Они есть. Проблема в том, что у нас слишком высокий риск»,— говорит Устенко.

Олег Устенко, Гизо Углава и cоветник по венчурному финансированию и разработке финансовой стратегии в Программе USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» Дебора Фейрлам на форуме Level Up Ukraine 2020. Фото: Facebook Level Up Ukraine

При этом, как заявляет первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава, ситуация с коррупцией с метровой точки сдвинулась — за 4 года работы Бюро направило в суд дела относительно более 400 подозреваемых. 70 из них касаются топ-чиновников и должностных лиц категории «А». Более того, первые решения Высшего антикоррупционного суда НАБУ ожидает уже в ближайшие месяцы, заявил Углава.

«Ситуация не очень плохая, потому что вся эта работа сейчас будет давать свои результаты. Я однозначно могу сказать … что в стране рушится коррупционная система, нет вертикали коррупции», — утверждает он.

Ранее Министерство экономики презентовало стратегию экономического развития страны. Главные цели — рост ВВП на 40%, более 1 миллиона новых рабочих мест и привлечение $50 миллиардов прямых иностранных инвестиций за 5 лет.





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