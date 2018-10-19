Почему гривна обречена на дальнейшее падение

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На днях Госстат опубликовал печальную статистику: негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2018 года увеличилось на 45,7% (!!) по сравнению с январем-августом 2017 года и составило 5 миллиарда долларов. Это означает, что гривна неизбежно будет падать и далее, как бы НБУ не пытался ее держать.

История украинской гривни — это печальная история ее неуклонной и постоянной девальвации, начиная с курса НБУ 1,83 грн/$ в 1996 г., когда гривна была официально введена в оборот, и заканчивая сегодняшним 27,93 грн. Всего за 22 года гривна обесценилась на 1526% или средне арифметически — почти на 70% ежегодно!

Читайте такжеЧетыре причины, почему гривна будет падатьПостоянное обесценение гривны является формальной причиной того, что средняя зарплата (в долларах) в Украине оказалась самой низкой в Европе.

Но почему гривня все время обесценивается и все время делает людей все беднее и беднее?

С экономической точки зрения причина постоянной девальвации гривни банальна — это систематическое превышение импорта над экспортом. Ни в один год, с момента обретения независимости, Украина не смогла добиться положительного торгового сальдо.

Причины этого также легко понять, если посмотреть на структуру внешнеторгового оборота.

Структура украинского экспорта осталась преимущественно примитивной аграрно- сырьевой: металлургия, зерно, мед, ягоды, грибы, орехи.

А структура импорта состоит из трех блоков, в которых украинская экономика неконкурентоспособна. Это:

1. потребительские товары, необходимые для жизнедеятельности человека: автомобили, стройматериалы, бытовая техника, продукты питания, лекарства и т.д.

2. товары машиностроения: оборудование, станки, технологии

3. энергоносители

Анализ структуры внешнеторгового оборота показывает, что, если по каким-то конъюнктурным причинам ВВП Украины начинает расти и люди богатеют, то они тут же начинают увеличивать свои покупки по импорту: покупать машины, строить дома, делать ремонты, покупать бытовую технику, ездить за границу и т.д .

Читайте такжеОбречена на падение: почему 100 гривен за евро — это еще не пределА это означает опережающий рост импорта и … рано или поздно очередную девальвацию гривни, после чего уровень жизни снова падает, причем, как правило, еще ниже, чем он был до начала роста экономики. Замкнутый и порочный круг!

История независимой экономики Украины, как раз и представляет собой такое систематическое скачкообразное падение гривни, а вместе с ней и падение уровня жизни.

Серьезные экономисты утверждают, что уровень реального ВВП на душу в Украине сейчас ниже на 30%, чем был в 1989 г. на момент распада СССР. Это легко доказывается и массовой иммиграцией на заработки и распадом системы здравоохранения, пенсионной системы и системы образования. То есть все годы независимости ушли коту под хвост.

При этом не надо забывать, что Украина вышла из Союза, не имея никаких государственных долгов, а сейчас долг составляет 80% от ВВП . Выплатить его уже не представляется возможным и дефолт это лишь вопрос времени. Собственно, положа руку на сердце, надо признать, что дефолт уже был, когда Украина отказалась оплачивать свои суверенные долги перед коммерческими кредиторами и Россией, но были цветочки. Ягодки — впереди.

Чтобы украинцы стали богатеть, необходимо изменить экономическую структуру экономики и уходить от примитивного аграрно-сырьевого уклада экономики. А для этого необходимо проводить длительные реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, чтобы к нам пошли инвестиции. Другого пути нет.

МВФ не в состоянии изменить структуру экономики Украины, он не по тем делам! МВФ обычный стабилизатор бюджетов — он просто требует сокращать социальные затраты, когда видит, что для этого просто нет необходимых доходов. А вот поднять доходы МВФ не в состоянии. Это в состоянии сделать только украинцы сами. Или не в состоянии.

Читайте такжеНа сколько обвалится гривна после нового повышения цен на газВ Украину сейчас инвестиции практически не идут. Фактически их нет. Поэтому все разговоры о росте экономики Украины — это либо непрофессионализм, либо политическая пропаганда. Причины отсутствия инвестиций:

— нежелание власти бороться с коррупцией

— отсутствие мирного решения на Донбассе

— нежелание властей дерегулировать экономику

— нежелание властей проводить реформы, направленные на защиту прав собственности, исполнения контрактов

— социально-политическая нестабильность, связанная с проведением этноцентрической политики, популизм и демагогия всего правящего класса

А раз инвестиций нет, то негативное торговое сальдо придется снова компенсировать за счет внешних заимствований, наращивая государственный долг. Это сейчас и происходит. Но это приведет сначала к дальнейшей девальвации гривни, а потом и к неизбежному дефолту.

А как же иначе? Ведь Украина не умеет зарабатывать твердую валюту: сальдо отрицательное, инвестиций нет. Чем отдавать долги? Ну, в самом деле: «Нельзя же всю жизнь отдавать долги за счет новых займов»





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