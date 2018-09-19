Паспорта в Берегово: Климкин выдвинул ультиматум Венгрии

Венгрия должна немедленно принять меры в связи с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины в Берегово

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter, передает «ДС».

«Фейк стал плохой модой. В Венгрии есть две опции: доказать, что видео с выдачей в Генконсульстве Венгрии в Берегово — фейк или принять меры прямо сейчас. Думаю, что реально только второе», — отметил он.

Напомним, ранее в распоряжении журналистов попало видео, кадры которого показывают процедуру выдачи венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве Венгрии, расположенном в Берегово (Закарпатье).

Отреагировал уже и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который подчеркнул, что если эта информация окажется не фейком, то венгерскому консулу «придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт».

Как сообщала «ДС», пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что украинские законы не предусматривают уголовной ответственности за двойное гражданство, однако тенденция с выдачей Венгрией своих паспортов в Украине — угрожающая.

Посольство Венгрии в Украине не пожелало комментировать ситуацию с выдачей венгерских паспортов в Берегово.

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