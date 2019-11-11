Основные события мирового финансового рынка: 4

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы, ситуация на рынке сырья — в еженедельном обзоре новостей компании Xcritical.

Криптовалюты

Число ежемесячных посетителей ведущих криптовалютных бирж с июня упало на 37%. Устойчивый спад говорит о снижении интереса розничных инвесторов. В июне число посетителей 37 крупнейших площадок превысило 150 миллионов человек, а в сентябре лишь 10 миллионов. Лидером среди криптовалютных бирж остается американская компания Coinbase, следом идет Binance. Сокращение числа пользователей совпало со снижением цен на криптовалюты.

Компания IBM опубликовало большое исследование, согласно которому первая государственная криптовалюта появится в течение 5 лет. По мнению аналитиков, первая криптовалюта Центробанка вряд ли будет запущена страной из Большой двадцатки. Скорее всего, это сделает регулятор небольшой страны с менее сложной экономической системой. Согласно исследованию, 73% мировых банков положительно отзываются о государственной криптовалюте. Цифровые валюты центральных банков станут заменителем наличных средств для различных целей, включая розничные платежи.

Компания Microsoft запустила платформу Azure Blockchain Tokens для создания и управления токенами под различные задачи предприятий. Корпоративные клиенты получают набор шаблонов токенов с необходимыми базовыми свойствами. Напомним, первой практической реализацией инициативы стала система токенов для поощрения работы компаний в консорциумах.

Налоговая служба Великобритании опубликовала руководство по криптовалютным операциям для компаний. Ведомство приравнивает торгуемые на биржах криптовалюты к товарам и не считает их деньгами или ценными бумагами. Налогами облагается любая деятельность, связанная с криптовалютами, включая куплю, продажу и обмен цифровых валют, майнинг и продажу товаров и услуг за криптовалюты. Большинство майнинговых операций отнесено к налогооблагаемым событиям. Размер налога зависит от доходов, расходов и чистой прибыли компании. В прошлом году ведомство опубликовало аналогичные правила для индивидуальных владельцев криптовалют.

Сырье и драгметаллы

Согласно последним данным, потребление золота в Китае за первые три квартала 2019 года сократилось на 9.6%. Спрос снизился как на ювелирные украшения, так и на промышленное золото. Добыча металла в Китае за отчетный период составила 275 тонн, что почти на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главной причиной снижения интереса к золоту остаются высокие цены, которые достигли в начале осени максимального уровня за последние годы.

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии одобрил публичное размещение акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Листинг акций пройдет на саудовской фондовой бирже Tadawul. Предложение будет состоять из продажи части акций, принадлежащих государству. Окончательная цена и объем размещения будут объявлены по завершении формирования заявок. Руководство компании ожидает высокого интереса инвесторов со всего мира.

Министр нефти Ирана заявил вчера, что участники заседания ОПЕК в декабре пойдут на дальнейшее снижение добычи нефти. На встрече страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года. В данный момент коммерческие запасы нефти в мире все еще превышают средний показатель за пять лет, что является ключевым ориентиром для соглашения. Также руководители картеля опасаются замедления темпов экономического роста мировой экономики, что снизит темпы роста спроса на нефть.

Народный банк Китая в октябре впервые за 10 месяцев не увеличивал свои запасы золота и сохранил их на уровне 62,6 миллионов унций. Покупки золота Центробанками стали важной чертой мирового рынка в этом году. Спрос государственного сектора помог поддержать цены и компенсировать падение спроса со стороны розничных потребителей. Приостановка покупок золота Китаем может сигнализировать спад интереса регуляторов и спровоцировать падение цен, как и произошло вчера.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс днем раньше отметил, что экономика США находится в хорошем состоянии. Также он заявил, что текущий уровень процентных ставок будет недостаточным в случае сильных потрясений. Эванс разделяет позицию главы ФРС Джерома Пауэлла, который неоднократно упоминал, что текущие снижения — это страховка для уменьшения рисков, а не полноценный цикл смягчения монетарной политики.

Экономика

На этой неделе завершился восьмилетний срок пребывания итальянского финансиста Марио Драги на посту президента ЕЦБ. Одно из самых важных решений политика – это отмена двукратного повышения процентных ставок, которые были введены его предшественником французом. Правда, этих мер оказалось недостаточно, чтобы вывести еврозону из кризиса, и Марио решился ввести дополнительные инструменты влияния. Знамя спасителя экономики ЕС Драги передал Кристин Лагард (бывший директор-распорядитель МВФ). Сейчас сложно предсказать как себя будет вести эта дама с таким «сокровищем» как ЕЦБ. Отменять решения своего предшественника Кристин навряд ли будет, оставив это беспокойное хозяйство на потом, сейчас ей нужно показать свою силу и удержать власть. Стоит отметить, что госпожа Кристин не финансист, а юрист, хотя какое-то время она и проработала министром экономики и промышленности в правительстве Франции. У неё начисто отсутствует опыт руководства такой крупной организацией, как банк, особенно Центральный. Здесь работают непростые люди, представляющие различные страны, настроения и фракции. Драги на протяжении всего срока держал своих партнеров в ежовых рукавицах, умея находить подход к каждому, а вот Кристин ещё придётся показать, что она из себя представляет. Хотя, опять-таки, не думаем, что она сильно преуспеет в этом.

Банк Англии оставил в четверг процентную ставку без изменений, но два члена правления проголосовали за ее снижение. После ряда единогласных решений регулятора, это разделение голосов стало неожиданностью для рынков. Одним из двух участников заседания, выступающих за снижение ставки, стал Майкл Сондерс, который традиционно считался приверженцем ужесточения монетарной политики. Сондерс был одним из сторонников повышения ставок в прошлом, но недавно выразил обеспокоенность текущей ситуацией в экономике. Дальнейшие шаги Банка Англии представляются теперь еще более неопределенными, с учетом отсутствия решения по Брекзиту и предстоящего ухода Марка Карни со своего поста.

Британский регулятор существенно снизил свои прогнозы по инфляции. В 2019 году оценка роста потребительских цен сократилась до 1.51% с 1.9% ранее. На 2020 год прогноз снижен до 2.03%, а на 2021 до 2.25%. Также Банк Англии заявил о возможном падении рынка труда, хотя уровень безработицы удерживается ниже 4%, что близко к историческому минимуму. Негативный прогноз в отношении рынка занятости вызван сокращением потребительской активности. Еще регулятор отметил снижение деловой активности в мире, что является сдерживающим фактором торговли. Итоги заседания Банка Англии можно назвать неожиданными, поскольку два голоса в пользу сокращения ставки и снижение прогнозов резко снижают вероятность ужесточения денежной политики даже в случае успешного Брекзита. Британский регулятор встает в один ряд с остальными Центробанками. Они проводят смягчающую монетарную политику, чтобы избежать еще более сильного спада экономики.

С момента последнего обвала котировок в декабре 2018 года S&P 500 вырос почти на 30%, и на данный момент торгуется вблизи исторических максимумов. Ралли происходило, несмотря на усиление неопределенности на глобальных рынках и целого вороха негативных новостей. Однако, в данный момент техническая картина начинает все отчетливее свидетельствовать о возможной коррекции или даже начале медвежьего тренда.

Одним из таких сигналов является поведение “индекса страха” — VIX. Обычно SPX и VIX движутся разнонаправленно: когда американский рынок растет, значения индекса стремятся вниз. Тем не менее, сейчас этого не происходит. В то время как SPX находится на максимальном уровне за все время, VIX не только по-прежнему далек от своих минимальных отметок, но и подрос за последние несколько дней. Данная картина, скорее всего, свидетельствует о том, что инвесторы начинают нервничать и покупают пут-опционы в качестве хеджа от возможной коррекции или полноценного обвала.

Позиция ФРС по вопросам ДКП еще сильнее усиливает напряженность. В то время как макроэкономические данные отображают крайне неустойчивое развитие экономики без какого-то определенного положительного тренда, регулятор не готов проводить полноценную стимулирующую политику. Участники рынка оценивают вероятность снижение ставок в декабре всего лишь на 5%, тогда как еще месяц назад она достигала 44%.

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