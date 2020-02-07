Оскандалившаяся секс-перепиской слуга засветила дорогущие часы (ФОТО). Новости политики

Народный депутат от «Слуги народа» Елена Криворучкина «засветила» в Верховной Раде аксессуар, похожий на часы марки BVLGARI, которые оцениваются в 24 900 евро (671 553 тысячи гривен)

Фотографию из зала парламента опубликовал Апостроф, передает «ДС».

Так, часы на руке депутата похожи на популярную элитную марку BVLGARI DIVA’S DREAM WATCH, которая фактически не имеет аналогов в плане дизайна.

Следует отметить, что такой аксессуар стоит как 410 минимальных пенсий в Украине, а такие пенсии получают около полумиллиона украинских граждан.

Добавим, что Елена Криворучкина прошла на выборах в Раду по мажоритарному округу в Харькове. Ранее работала доцентом экономического университета.

Напомним, ранее Криворучкина оскандалилась любовной перепиской в Раде. «Хочу заниматься с тобой любовью день и ночь», — писала она во время заседания парламента.

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