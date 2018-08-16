Олег Кузьменко: экономика Украины должна стать инвестиционно привлекательной

Кредиты Международного валютного фонда разрушают основу украинской экономики. Об этом заявил глава Запорожской областной организации партии «Основа» Олег Кузьменко.

В партии «Основа» считают, что инвестирование поможет не допустить экономического кризиса. Нужно отказаться от кредитов и привлечь в экономику украинских и иностранных инвесторов, которые создадут новые рабочие места. Именно это будет способствовать приходу на рынки людей, которые будут работать и вкладывать средства в развитие нашей страны.

«Украине необходимо отказаться от внешних заимствований финансовых средств, вместо этого нужно привлекать средства инвесторов, в первую очередь украинских. Также мы должны положить конец «теневой» экономике путём объявления финансовой амнистии и возвращения средств из оффшоров», — отметил Олег Кузьменко.

Согласно статистическим данным, в 1-м полугодии 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 604,4 млн долларов по сравнению с 1-м полугодием 2017 года и составило 653,1 млн долларов.

«Экономическое положение в стране сейчас оставляет желать лучшего по очень простой причине: идет целенаправленное разрушение производящей экономики. Для чего это делается? Нужно спросить у Кабмина В.Гройсмана, но всё что у нас производится – оно постепенно закрывается. Последний пример — июльский результат работы украинского автопрома по сравнению с прошлым 2017 годом уменьшился на 57%! Обваливается курс гривны, растет дефицит бюджета-2018. В результате Уряд вынужден поддерживать жизнедеятельность оставшихся украинцев за счет импорта. А для импорта нужны деньги, это — новые кредиты и новые размещения ОВГЗ», — добавил запорожский политик.

Кредитование МВФ не является решением экономических проблем Украины. Без изменения политики с долговой на инвестиционную – Украина обречена на внешнее управление кредиторов, которые будут диктовать повестку дня реформ, и поддерживать долговую зависимость страны с целью получения спекулятивной прибыли. Частный иностранный инвестор – это то, что нужно Украине. Но он придет, если увидит реальные действия по реформированию страны.

Политическая партия «Основа» предлагает заменить кредиты МВФ на инвестиции, и тогда страна ЗаРаботает!

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