Обыски проводят в студии Дубинского, — журналисты. Новости политики

Сотрудники СБУ проводят обыски не в здании канала «1+1», а, предположительно, в офисе экс-журналиста плюсов и нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского

Об этом в частности в Facebook написал журналист Андрей Дзиндзя, передает «ДС».

«Ха-ха. Это за прослушку Гончарука. Беня дал записи Дубинскому, те на компьютерах телеканала «1+1» монтировали видео прослушки, самое смешное это не канал «1+1″, а офис самого Дубинского!», — отметил он.

Подтвердил эту информацию также журналист, политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале: «На телеканале «1+1» на Куреневской СБУ проводит обыск. Якобы т.н. «пленки Гончарука» монтировали на «плюсах». Якобы ищут у Дубинского. Кто бы мог подумать?! Ай-ай-ай».

Напомним, ранее бывший журналист «1+1», депутат ВР от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что сотрудники СБУ пришли с обыски на канал.

В то же время, бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что обыски проводятся «по решению суда по делу о записи разговоров профана премьера Гончарука». «Подозревается журналист Евгений Куксин», — добавил он.

Как сообщала «ДС», СБУ засекретила уголовное дело по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука на совещании с представителями Национального банка.

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в «голове есть туман» по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он «полный профан в экономике».

После чего силовикам было поручено в течение двух недель установить, кто прослушивал премьер-министра.

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