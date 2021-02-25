Обсуждение валютного рынка 25 февраля 2021 — Минфин

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+15

Qwerty1999

25 февраля 2021, 21:56

#

В рамках разбирательства по иску ПриватБанка к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и подконтрольным им компаниям, Коломойский раскрыл Высокому суду Лондона свой актив в Грузии — ферму для майнинга криптовалюты, в которую бизнесмен инвестировал $50 млн летом 2017 года.

Об этом говорится в тексте решения судьи Тауэра относительно

ходатайства ПриватБанка о подробном допросе Коломойского об этом активе.

ПриватБанк настаивал на «перекрестном допросе» бизнесмена, поскольку подозревал его в сокрытии реальной стоимости грузинского актива. С 2017 года, по решению Высокого суда Лондона, активы экс-владельцев банка находятся под «всемирным арестом»: Коломойского и Боголюбова обязали предоставить суду перечень всех крупных объектов в собственности, что было сделано в начале 2018-го.

https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Ch/2021/403.html

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+30

emerald mmgp

25 февраля 2021, 21:10

#

Украина заблокировала свыше 400 сайтов

https://thepage.ua/news/v-ukraine-zablokirovali-426-sajtov-spisok

что-то готовится, и скорей всего на курс это повлияет…

прикололо,

125.http://kharkovforums.com/ — это подделка, настоящий без S

это сколько пядей во лбу…

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+15

samurai

25 февраля 2021, 21:02

#

https://korrespondent.net/business/auto/4331738-ukrayntsy-zavezly-avtomobylei-na-42-mlrd-za-hod Ого 4 ярда ) и Это в Кризис ) шоковый Пук )

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+7

AleksandrBank

25 февраля 2021, 20:42

#

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юрия Дудкина, который выступал в качестве политического «эксперта» на телеканалах «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Накануне Дудкину сообщили о подозрении в госизмене.

https://m.gordonua.com/news/politics/sud-arestoval-na-dva-mesyaca-eksperta-vystupavshego-na-telekanalah-svyazannyh-s-medvedchukom-1541549.html

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0

AleksandrBank

25 февраля 2021, 20:38

#

Н о р м

В столичный офис «Оппозиционной платформы — За життя» с обысками пришли спецслужбы. Уже задержаны 9 человек из охранной службы, которая охраняла офис. Якобы они причастны к хулиганским действиям.

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0

funtik

25 февраля 2021, 19:28

#

Мы же помним что до 18 марта сидим в гривне, да?:) Уточнимся числя 15 марта

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+87

Олігарх .

25 февраля 2021, 19:12

#

«Шедевр»…

0

Elena1997

25 февраля 2021, 16:24

#

На вскидку 1994−1995 год.

Я принимала участие в приватизации не только Стирола. Везде были свои отличия и особенности. Если работники Стирола массово побежали продавать акции скупщикам, получая вовремя зарплату, то у меня для Вас плохие новости относительно моральных ценностей этих работников 😉

ПС: я тогда была совсем юная и зелёная девочка)

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0

Finkiller

25 февраля 2021, 18:50

#

О даже /90 норм

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0

emerald mmgp

25 февраля 2021, 18:41

#

Простой способ существенной экономии:

если ходить какать не каждый день, а хотя бы раз в три дня,

вы сэкономите порядка 2-х кубов воды на промывку унитаза за год,

более того, с вас не потребуют денег за водоотвод этих кубов.

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+10

par yyhhh

25 февраля 2021, 18:29

#

Завод «Большевик», корпуса которого мешают строительству дорожной развязки на киевской Шулявке, вернется в государственную собственность. Соответствующее решение принял Верховный суд Украины.

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0

baks07

25 февраля 2021, 18:28

#

Пумб онлайн вернулся на 27.85/28.00

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0

cheggi2

25 февраля 2021, 18:24

#

Золото вниз)

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+18

zaNOza 🙂

25 февраля 2021, 18:21

#

Малыш и Карлсон. Винни-Пух и Кролик. Их пример лишний раз доказывает, что дружба будет гораздо прочнее, если хотя бы у одного есть что пожрать.

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+15

lenin2204

25 февраля 2021, 18:07

#

И верёвку, но обязательно пеньковую:-)

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+15

emerald mmgp

25 февраля 2021, 17:43

#

Днем в харькове лежали

Рост, Посад, Сан инбев

подозревают что-то типа «пети», кассы не работают.

на данный момент может починили, не проверял.

запасаемся продуктами.

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0

mezhbank

25 февраля 2021, 17:27

#

Межбанк:

Курсы от банков: 27.89 / 27.905 грн за доллар.

Торги по доллару завершены.

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+30

AleksandrBank

25 февраля 2021, 17:19

#

Налили 4.5 млрд. грн НДС, это после 17.00

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+57

bonv

25 февраля 2021, 17:15

#

Французька страхова компанія Axa підтвердила вихід із скандального проекту газопроводу «Північний потік-2», який мав з’єднати Росію з Німеччиною.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Le Figaro.

«Як і інші, ми вирішили вийти з цього проекту», — заявив директор з питань ризиків та інвестицій компанії Олбан де Мейлі Несле.

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