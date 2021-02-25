Обсуждение валютного рынка 25 февраля 2021 — Минфин

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+15
Qwerty1999
25 февраля 2021, 21:56
#
В рамках разбирательства по иску ПриватБанка к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и подконтрольным им компаниям, Коломойский раскрыл Высокому суду Лондона свой актив в Грузии — ферму для майнинга криптовалюты, в которую бизнесмен инвестировал $50 млн летом 2017 года.
Об этом говорится в тексте решения судьи Тауэра относительно
ходатайства ПриватБанка о подробном допросе Коломойского об этом активе.
ПриватБанк настаивал на «перекрестном допросе» бизнесмена, поскольку подозревал его в сокрытии реальной стоимости грузинского актива. С 2017 года, по решению Высокого суда Лондона, активы экс-владельцев банка находятся под «всемирным арестом»: Коломойского и Боголюбова обязали предоставить суду перечень всех крупных объектов в собственности, что было сделано в начале 2018-го.
https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Ch/2021/403.html
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+30
emerald mmgp
25 февраля 2021, 21:10
#
Украина заблокировала свыше 400 сайтов
https://thepage.ua/news/v-ukraine-zablokirovali-426-sajtov-spisok
что-то готовится, и скорей всего на курс это повлияет…
прикололо,
125.http://kharkovforums.com/ — это подделка, настоящий без S
это сколько пядей во лбу…
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+15
samurai
25 февраля 2021, 21:02
#
https://korrespondent.net/business/auto/4331738-ukrayntsy-zavezly-avtomobylei-na-42-mlrd-za-hod Ого 4 ярда ) и Это в Кризис ) шоковый Пук )
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+7
AleksandrBank
25 февраля 2021, 20:42
#
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юрия Дудкина, который выступал в качестве политического «эксперта» на телеканалах «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Накануне Дудкину сообщили о подозрении в госизмене.
https://m.gordonua.com/news/politics/sud-arestoval-na-dva-mesyaca-eksperta-vystupavshego-na-telekanalah-svyazannyh-s-medvedchukom-1541549.html
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0
AleksandrBank
25 февраля 2021, 20:38
#
Н о р м
В столичный офис «Оппозиционной платформы — За життя» с обысками пришли спецслужбы. Уже задержаны 9 человек из охранной службы, которая охраняла офис. Якобы они причастны к хулиганским действиям.
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0
funtik
25 февраля 2021, 19:28
#
Мы же помним что до 18 марта сидим в гривне, да?:) Уточнимся числя 15 марта
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+87
Олігарх .
25 февраля 2021, 19:12
#
«Шедевр»…
0
Elena1997
25 февраля 2021, 16:24
#
На вскидку 1994−1995 год.
Я принимала участие в приватизации не только Стирола. Везде были свои отличия и особенности. Если работники Стирола массово побежали продавать акции скупщикам, получая вовремя зарплату, то у меня для Вас плохие новости относительно моральных ценностей этих работников 😉
ПС: я тогда была совсем юная и зелёная девочка)
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0
Finkiller
25 февраля 2021, 18:50
#
О даже /90 норм
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emerald mmgp
25 февраля 2021, 18:41
#
Простой способ существенной экономии:
если ходить какать не каждый день, а хотя бы раз в три дня,
вы сэкономите порядка 2-х кубов воды на промывку унитаза за год,
более того, с вас не потребуют денег за водоотвод этих кубов.
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+10
par yyhhh
25 февраля 2021, 18:29
#
Завод «Большевик», корпуса которого мешают строительству дорожной развязки на киевской Шулявке, вернется в государственную собственность. Соответствующее решение принял Верховный суд Украины.
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0
baks07
25 февраля 2021, 18:28
#
Пумб онлайн вернулся на 27.85/28.00
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0
cheggi2
25 февраля 2021, 18:24
#
Золото вниз)
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+18
zaNOza 🙂
25 февраля 2021, 18:21
#
Малыш и Карлсон. Винни-Пух и Кролик. Их пример лишний раз доказывает, что дружба будет гораздо прочнее, если хотя бы у одного есть что пожрать.
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+15
lenin2204
25 февраля 2021, 18:07
#
И верёвку, но обязательно пеньковую:-)
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+15
emerald mmgp
25 февраля 2021, 17:43
#
Днем в харькове лежали
Рост, Посад, Сан инбев
подозревают что-то типа «пети», кассы не работают.
на данный момент может починили, не проверял.
запасаемся продуктами.
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0
mezhbank
25 февраля 2021, 17:27
#
Межбанк:
Курсы от банков: 27.89 / 27.905 грн за доллар.
Торги по доллару завершены.
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+30
AleksandrBank
25 февраля 2021, 17:19
#
Налили 4.5 млрд. грн НДС, это после 17.00
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+57
bonv
25 февраля 2021, 17:15
#
Французька страхова компанія Axa підтвердила вихід із скандального проекту газопроводу «Північний потік-2», який мав з’єднати Росію з Німеччиною.
Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Le Figaro.
«Як і інші, ми вирішили вийти з цього проекту», — заявив директор з питань ризиків та інвестицій компанії Олбан де Мейлі Несле.