Обеспечить развитие Сочи без федеральной поддержки невозможно — Кондратьев

Для решения накопленных десятилетиями проблем развития Сочи необходима поддержка со стороны правительства России. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 января.

Как передает пресс-служба администрации края, глава региона подчеркнул, что для разрешения накопившихся десятилетиями проблем потребуются «значительные вложения».

«В Большом Сочи необходимо решать целый комплекс проблем, многие из которых копились десятилетиями… Мы системно подходим к этим вопросам, но, безусловно, без федеральной поддержки не решим проблемы, связанные, например, с масштабной модернизацией системы ЖКХ», — заявил Кондратьев.

При этом, губернатор края обратил внимание на то, что в курортном городе значительно выросло население и нагрузка на социальную инфраструктуру все время увеличивается.



Город-курорт Сочи. Иллюстрация: pokazuha.org

Ускорить процесс развития Сочи может появление отдельной федеральной программы, — считает Вениамин Кондратьев.

По мнению главы Минстроя России Ирека Файзуллина, которое он озвучил на совещании по развитию Сочи, механизм создания «отдельного закона» по развитию Сочи требует проработки, и власти региона уже направили необходимые материалы в министерство.

Источник