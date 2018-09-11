Новый обвал российского рубля: экономику не обманешь

Рубль вновь резко упал. Причем наибольшее падение было зафиксировано почти сразу после того, как премьер Дмитрий Медведев на днях заявил, что российская экономика, несмотря на все ограничения, перешла к экономическому росту. Конфуз какой-то получается.

Почему конфуз? – Потому что рыночный курс национальной валюты – это лучший, хотя и не без недостатков, индикатор состояния экономики. Вы можете говорить все что угодно про экономику, но этот индикатор не обманешь. Безусловно, мы не говорим сейчас о каких-то аномалиях, связанных с искусственным поддержанием курса на том или ином уровне. Вот у нас эта аномалия закончилась, инвесторы бегут из российских облигаций, доходность по которым впервые за последнее время превысила 9% годовых, а 5 сентября 2018 года Минфин и вовсе не смог разместить ОФЗ (облигации федерального займа) на 15 млрд рублей.

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Где деньги будем брать? Напомню, что в июле текущего года Минфин увеличил план заимствований на 2019 год с 1,042 трлн до 1,475 трлн рублей. А внешние рынки закрыты, и ситуация будет еще хуже.

Также на днях Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития на период до 2024 года. Согласно этому документу среднегодовой курс рубля в 2018 году составит 61,2 рубля за доллар США, а в 2024 году этот курс составит (внимание!)… 68,2 рубля за доллар США (по 2024 году старый прогноз решили не корректировать). Это при нынешних-то 70 рублей за доллар США (?!)

Право, мне как-то даже неудобно за коллег-экономистов. Ну, зачем так-то? Очень страшно говорить то, что может не понравиться высокому начальству? Но тогда учитывайте, что свою большую долю вины за происходящее в экономике из-за недостоверных прогнозов вы тоже несете.

Санкции будут усиливаться, причем станут задействоваться, по-видимому, самые неприятные для рубля (в отношении российского суверенного долга). Российская экономика с очень большой долей вероятности уже в 2019 году снова уйдет в минус. Нефть с не менее высокой вероятностью будет дешеветь из-за роста добычи нефти в США и завершения действия соглашения стран ОПЕК и стран–не членов ОПЕК. Капиталы по нарастающей будут бежать с развивающихся рынков, вызывая еще больший обвал национальных валют (турецкая лира, аргентинский риал, южноафриканский рэнд…). Мировая экономика в целом будет погружаться в очередной экономический кризис циклического характера…

Неудивительно, что российский рубль падает, он не верит, официальные прогнозы не для него.

Джерело: Эхо Москвы





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