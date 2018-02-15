Не аналог соцсети, а лучше. Совкомбанк о своем портале

Как в ПАО «Совкомбанк» обновили и усовершенствовали портал для сотрудников, объединив прежние ресурсы и получив один полноценный со множеством инструментов, включающих геймификацию (чего стоят интернет-магазин с призами вплоть до айфонов или «Табло глупостей» как любопытный способ совершенствования бизнес-процессов), нам рассказала Марианна Павлова, руководитель направления Департамента корпоративных ценностей Совкомбанка.

Проект «Портал Совкомбанка» претендует на бизнес-премию WOW!HR в номинации PlayHard.

О проекте

Совкомбанк презентует усовершенствованный портал, который пришел на смену нескольким используемым в Банке ранее ресурсам. Портал имеет следующие функции: учебную — с видеоуроками, тренажерами, вебинарами, материалами и библиотекой; новостную — тут самые свежие новости на любую тему; игровую — реализованагеймификация для фронт-офиса; развлекательную — календарь всех мероприятий, медиа, обсуждения и интернет-магазин.

Все функции четко и очень логично связаны между собой.

Портал был введен в работу в 2016 году, и тогда он стал инструментом, который позволил перейти от нескольких ресурсов к одному, но более технологичному и усовершенствованному.

Как родилась идея

Все началось с четкой задачи «Пора меняться», но с менее ясным представлением о том, как это сделать, и куда двигаться. Обсудили внутри команды, провели несколько встреч с возможными разработчиками, посетили тематические вебинары по геймификации и поняли одно — если хотим сделать хороший, рабочий инструмент для большого коллектива, то нужно начать с нуля.

Несмотря на то, что тема с геймификацией стала набирать оборотыв России, на практике она работает только при индивидуальном подходе. Нашей отрасли тема подходит на 100%, т.к. мы имеем все составляющие для реализации: коллектив в более чем 10 тыс. чел., количественные показатели, развитую систему мотивации, возможность предложить участникам достойную награду.

Кто реализовывал

Мы знали, что хотим видеть на портале, но как это будет работать, нам помогли понять коллеги, с которыми у нас был положительный опыт создания сайта для соискателей people.sovcombank.ru.

Сейчас уже можно с точностью и благодарностью сказать, что вендор внес много новых идей в функционал портала.

Подготовка

Конечно, многое было изменено в процессе, но если бы не первоначальный тщательный мозговой штурм, возможно, портал бы не выглядел настолько блестяще, если можно так сказать, как он выглядит сейчас.

Команда, которая работает над порталом, свой состав не изменила: она включает в себя сотрудников Департамента корпоративных ценностей, Департамента по технологического развития Совкомбанка, а также менеджеров проекта и коллег из digital-агентства.

Трудности

У нас было немного времени на то, чтобы отказаться от старых ресурсов и интегрировать их функционал на портал, мы тестировали каждую доработку в тесном контакте с коллегамии только после этого выпускали релиз в жизнь.

В принципе, процесс не изменился, и мы также бываем ограничены во времени.

Первая реакция

Конечно, сотрудники переходили на новый ресурс со скрежетом, наполнялся портал не сразу, веселым и интересным тоже стал не с «рождения». Однако мы благодарны нашим пользователям за их вопросы, желание вникнуть, поучаствовать — портал набрал обороты!

За все время работы ресурсамы получили только положительные отзывы!

Функции портала: останавливаться не планируем!

К настоящему моменту запущены все запланированные на начальном этапе разделы («Обучение», «Рейтинг», «Новости», «Мероприятия», «Обсуждения», «Медиа», «Конкурсы», «Опросы»). Кроме этого, за год введена геймификация (раздел «Корпорация С»), разделы «Сообщества», «Интернет-магазин», «Табло глупостей».

В календаре мероприятий указаны все внутрибанковские мероприятия. Для продажников предусмотрен универсальный калькулятор. С его помощью можно подсчитать, сколько ты заработал за сегодня. Наше достижение — огромный блок «Обучение». Там есть все для того, чтобы сотрудники совершенствовались самостоятельно или в группе: курсы, тесты, тренажеры, нужные материалы.

Еще один свежий раздел на портале, который курирует специально созданное управление операционного счастья, — «Табло глупостей». Если сотрудник находит глупость в банковских процессах, он сообщает о проблеме в этом разделе, а потом команда дружно придумывает, как ее устранить. Участвовать в обсуждении, комментировать могут все. Можно даже голосовать за самую феерическую глупость и самое эффективное ее решение. Если ваша «глупость» во всех смыслах стала лучшей, следуют призы — от айфонов до «баллов в карму».

В общем, на портале много чего есть — от конкурсов и видеоинтервью с сотрудниками до опросов, подкастов и развлечений. За каждую активность на портале начисляются «баллы в карму», которые потом конвертируются в рубли. «Карму» можно потратить в нашем интернет-магазинеприятных корпоративных подарков.

Итоги

Новый портал — не аналог социальной сети, он лучше нее, потому что объединяет в себе не только развлекательную часть, но и, что очень важно и ценно для нас, учебную и новостную. Ежедневно портал посещает около 5 тыс. активных пользователей.

Фото Совкомбанк

Совкомбанк презентует свой проект на конференции WOW!HR2018, которая пройдет 26 марта 2018 года.

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