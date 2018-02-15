Названы победители Ukrainian E-commerce Hackathon

Ukrainian E-commerce Expert — коммуникационная площадка, посвященная бизнес-процессам на украинском рынке электронной коммерции

10-11 февраля в креативном пространстве Creative Quarter состоялся первый Ukrainian eCommerce Hackathon, участники которого за два дня прошли весь путь создания e-com проекта — от описания бизнес-модели до запуска интернет-магазина. Все проекты создавались на SaaS платформе «ХОРОШОП» с интеграцией API логистического оператора «Нова Пошта».

Участники хакатона сформировали 10 команд. Каждая команда под руководством опытного ментора разрабатывала и создавала следующие проекты:

1. Интернет-магазин снаряжения для скандинавской ходьбы. Ментор — СергейБондаренко, Chief Technology Officer, Deloitte Garage;

2. Шеринг-платформа для туристического снаряжения. Ментор — Владислав Новак, директор по маркетингу СК «ПРОВИДНА»;

3. Интернет-магазин функциональных напитков «Eliksyr Must Drink». Ментор — Дмитрий Гололобов, Deputy CEO UAPAY;

4. Интернет-магазин изделий из фанеры (профессиональная мебель для рукоделья и производства товаров handmade). Ментор — Валентин Калашник, СEO&Fonder OSD Group, президент УАДМ;

5. Интернет-магазин органической косметики «OrganicLife». Ментор — АртемВолхонский, Head of Digital Product Development Department, «Нова Пошта»;

6. Fashionship — экспорт-хаб для украинских брендов и производителей. Ментор — Давид Браун, CEO Weblium;

7. Сервис по продаже опыта «Май мрію». Ментор — Максим Прокопов, Директор и соучредитель IT-Premium, Super-Truper;

8. Интернет-магазин 3D-принтеров. Ментор — Владислав Новак, директор по маркетингу СК «ПРОВИДНА»;

9. Интернет-магазин «Дубовый домик» (детская мебель). Ментор — Игорь Стольницкий, CEO «ХОРОШОП»;

10. Интернет-магазин альтернативных источников энергии (тепловые насосы). Ментор — Фарид Сафаров, Соучредитель и исполнительный директор Moresise Financial Solutions.

Кроме практической части, хакатон включал в себя и насыщенную лекционную программу: командам презентовали механику разработки бизнес-модели в e-сommerce, учили правильно формировать PR-стратегию, управлять брендом, разбираться в юридических тонкостях работы в сфере электронной торговли, эффективно использовать Google Analytics и логистику.

В частности, по словам Ирины Холод, Директора по маркетингу «Нова Пошта», логистика является неотъемлемой частью любого бизнеса в онлайн. «Роль логистики заключается не только в том, чтобы доставить товар, но и быть лицом вашего интернет-магазина перед конечным получателем», — подчеркнула она, отметив стремительное развитие сферы e-commerce в Украине.

Ирина Холод посоветовала участникам при создании своего интернет-магазина обязательно учитывать растущий тренд m-commerce. «Привычки покупателей меняются. К примеру, 50% трафика на нашу платформу NP Shopping, которая помогает покупать товары на зарубежных онлайн-площадках, таких, как Amazon или Asos, идет с мобильных устройств. Это говорит о том, что m-commerce становится все популярнее и популярнее, и это нужно учитывать при разработке своих сайтов», — отметила она.

В свою очередь, Дмитрий Зарахович, Управляющий партнер UAPAY и Softinvest, рассказал командам о сервисе UAPAY Escrow и о том, как сделать безналичный расчет в интернет-магазине безопасным, удобным и надежным. «В основе сервиса UAPAY Escrow лежит принцип условного депонирования. Его суть заключается в том, что с карты покупателя денежные средства списываются в тот момент, когда он подтверждает свое желание совершить покупку. При этом, на карту продавца денежные средства поступают только в тот момент, когда покупатель получил товар и убедился в его качестве и соответствии своим ожиданиям. Таким образом, сервис UAPAY Escrow одновременно решает проблему защиты как покупателя, так и продавца товара», — резюмировал он.

После двух насыщенных дней теории и практики команды презентовали свои проекты Комитету Жюри, в который вошли: Роман Сульжик, Партнер Distributed Lab; Андрей Длигач, Генеральный директор AdvanterGroup; Роман Онищенко, Директор, соучредитель LeBoutique; Евгений Шевченко, Основатель и CEO digital-агентства UAMASTER; Илья Кенигштейн, Co-Founder & Chief Creative Officer at Creative Quarter; Дмитрий Зарахович, Управляющий партнер UAPAY и Softinvest; Рональд Гулами, Cовладелец Credit365; Юлия Порошенко, Основатель и руководитель проекта Agrohub и другие эксперты отрасли.

По решению жюри, третье место завоевала команда с идеей создания интернет-магазина детской мебели «Дубовый домик». Участники: Владимир Андрух, Игорь Андрух и Иван Репин. Ментор — Игорь Стольницкий, CEO «ХОРОШОП».

Второе место заняла команда за проект интернет-магазина органической косметики «OrganicLife» (г. Днепр). Участники: Георгий Ардотели, Виктория Стогний, Ксения Дорна, Ярослав Климас, Татьяна Артеменко. Ментор — АртемВолхонский, Head of Digital Product Development Department, «Нова Пошта».

Первое место и статус самого перспективного проекта завоевал интернет-магазин функциональных напитков «Eliksyr Must Drink» (г. Киев). Участники: Александр Лузин, Ольга Лузина, Олег Ремез, Александр Ткач, Константин Крутенев. Ментор — Дмитрий Гололобов, Deputy CEO UAPAY.

«Мы поверили в эти проекты. И если бы мы были инвесторами, мы бы инвестировали средства именно в эти три проекта», — отметил член жюри, Генеральный директор AdvanterGroup Андрей Длигач.

«Действительно, очень крутые проекты получились. Даже неожиданно, что так много команды смогли сделать за два дня, — заявил в финале ментор и CEO «ХОРОШОП» Игорь Стольницкий. — Мы готовы поддержать дальнейшее развитие проектов, поэтому дарим командам год бесплатного обслуживания их сайтов. Собственно, уже с завтрашнего дня можете подключать домены и работать на полную».

Также, команда-победитель получила специальные призы от компании «Нова Пошта» и UAPAY.

«Мы поздравляем и говорим «Спасибо!» всем участникам хакатона, которые так усердно трудились эти два дня. Отдельные поздравления победителям. Мы надеемся, что наша инициатива — Ukrainian eCommerce Hackathon — станет площадкой, где встречаются опыт и молодость, генерируются идеи и создаются успешные e—commerce проекты», — резюмировал Артем Рудько, CEO Ukrainian E-commerce Expert и организатор e-Hackathon.

Детальнее о хакатоне читайте на https://www.e-hackathon.com.ua/

Saas платформа хакатона: ХОРОШОП

Логистический партнер: Нова Пошта

Национальный платежный партнер: UAPAY

Локация партнер: Creative Quarter

Партнеры: 25h8.com, weblium.com, credit365, Документ.Онлайн, FRED&FRESH, RedBull, OMNIC, UniSender, UkrIndex, IT-Premium, Моршинська, Agrohub

Информационные и медиапартнеры: Liga.net, Logist.FM, Ukrainian Retail Association, СУП

FinTech-медиа партнер: PaySpace Magazine

Генеральный радиопартнер: Голос Столицы

Справка об организаторе

Ukrainian E-commerce Expert — коммуникационная площадка, посвященная бизнес-процессам и регулированию деятельности компаний на украинском рынке электронной коммерции.

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