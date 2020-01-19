Названа главная задача, которую не решил ушедший кабмин — SmolNarod.ru

Автор фотографии: Елена Костюченкова
Бывший
премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал одну из нерешенных задач, поставленных
перед ушедшим в отставку правительством.
По
его словам, таковой стал рост реальных доходов населения.
«Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее мы рассказывали, чем запомнился смолянам Дмитрий Медведев. Первые два посещения Смоленщины он совершил будучи главой государства. Оба визита касались экономических вопросов и развития бизнеса.
Ранее мы сообщали, что рост экономики России в 2020 году ожидается в размере 1-1,5%, в то время, как мировая экономика вырастет на 3-3,3%. Такой прогноз делает Финансовый университет при правительстве РФ. Также эксперты прогнозируют рост реальных заработных плат россиян. Реальная зарплата, которая рассчитывается за вычетом инфляции, вырастет в России примерно на 2,5%. В частности, в Смоленской области реальная зарплата, согласно прогнозу, вырастет на 3%.