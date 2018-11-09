На ProZorro выставили на продажу вытрезвитель

Житомирский горсовет решил продать на ProZorro вытрезвитель в исторической части города
На ProZorro выставлен на продажу житомирский вытрезвитель. Об этом Министерство экономического развития и торговли сообщает у себя в Twitter.
Заявки принимаются до 20 ноября, стартовая цена — 1,6 млн грн.
«Двухэтажное здание бывшего отделения детоксикационной помощи расположено в исторической части города», — говорится в описании лота. Здание построено в 1906 году.
Фото: ProZorro
Его выставил на продажу отдел по управлению и приватизации коммунального имущества Житомирского горсовета.
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