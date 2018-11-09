Вы здесь: Главная / Экономика Украины / На ProZorro выставили на продажу вытрезвитель

На ProZorro выставили на продажу вытрезвитель

Экономика Украины 09 Ноя 2018
На ProZorro выставили на продажу вытрезвитель
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...


Житомирский горсовет решил продать на ProZorro вытрезвитель в исторической части города

На ProZorro выставлен на продажу житомирский вытрезвитель. Об этом Министерство экономического развития и торговли сообщает у себя в Twitter.

Заявки принимаются до 20 ноября, стартовая цена — 1,6 млн грн.

«Двухэтажное здание бывшего отделения детоксикационной помощи расположено в исторической части города», — говорится в описании лота. Здание построено в 1906 году.

Фото: ProZorro
Его выставил на продажу отдел по управлению и приватизации коммунального имущества Житомирского горсовета.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.



Источник

← Почему мы не можем требовать европейские зарплаты в Украине Экономика Украины: понижение в статусе →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top