На ProZorro выставили на продажу вытрезвитель

Житомирский горсовет решил продать на ProZorro вытрезвитель в исторической части города

На ProZorro выставлен на продажу житомирский вытрезвитель. Об этом Министерство экономического развития и торговли сообщает у себя в Twitter.

Заявки принимаются до 20 ноября, стартовая цена — 1,6 млн грн.

«Двухэтажное здание бывшего отделения детоксикационной помощи расположено в исторической части города», — говорится в описании лота. Здание построено в 1906 году.

Фото: ProZorro

Его выставил на продажу отдел по управлению и приватизации коммунального имущества Житомирского горсовета.

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