митингующие в США заняли площадь Black Lives Matter — Новости политики, Новости США — EADaily

В честь убитого в Миннеаполисе чернокожего уголовника Джорджа Флойда названа прилегающая к Белому дому улица в Вашингтоне. Участок Шестнадцатой улицы теперь называется площадь Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Этот лозунг интернационального движения против дискриминации негров используют участники проходящих в США массовых беспорядков.

Надпись Black Lives Matter нанесена огромными буквами на протяжении двух кварталов бывшей Шестнадцатой улицы. Примечательно, что надпись завершается прямо около епископальной церкви Святого Иоанна, которую накануне подожгли протестующие. В Вашингтоне продолжаются уличные митинги и шествия в защиту прав афроамериканского населения США. Митингующие перекрыли площадь Black Lives Matter, называя ее «своей улицей». Обстановка в прилегающих к Белому дому кварталах чем-то напоминает Евромайдан в Киеве в 2014 году. Митингующие выкрикивают лозунги в защиту прав негров, поют песни, танцуют, устраивают посреди улицы импровизированные пикники. Полиция митингующих не трогает.

Площадь Black Lives Matter появилась в столице США по решению мэра округа Колумбия Мюриел Баузер. Баузер по происхождению афроамериканка, представляет оппозиционную Дональду Трампу Демократическую партию. Накануне Баузер возмутилась решением президента США о разгоне «негритянских» митингов частями Национальной гвардии. Напомним, Трамп принял такое решение в начале минувшей недели и назвал тех губернаторов, кто боится применить силу, «слабаками». Баузер как политик-оппозиционер отказалась выполнять решение Трампа.

Мюриел Баузер (в центре) и Хиллари Клинтон (слева) на встрече членов Демократической партии США. Иллюстрация: zimbio.com

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