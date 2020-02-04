Между нами тает, льет — Союзное Вече



В этом году у коммунальщиков забот со снегом немного. Только выпадет и сразу превращается в воду. Фото: Максим Блинов/РИА Новости.



У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ



Нынешняя зима — радость для любителей тепла. В Центральную Россию и в Беларусь холода и не пришли, не говоря уже о крещенских морозах. Такими темпами шапки с варежками станут архаизмами, а шарф — просто модным аксессуаром.



Климат так или иначе изменялся всегда. Ничего противоестественного тут нет. Уникальна сейчас скорость происходящих метаморфоз. В России процесс идет в 2,5 раза быстрее, чем в большинстве стран. Это происходит из-за огромной территории суши, которая не охлаждается мировым океаном.



И наоборот, в странах, расположенных вдоль побережья, повышение температуры постоянно сглаживается. А в Китае и в Канаде, например, которая находится в том же поясе, что и Россия, все по-прежнему.



За десять лет среднегодовая температура в РФ выросла на 0,4 градуса, а сам климат при этом становится все более влажным.



В Беларуси ситуация схожая. Даже примета есть, если в Минске похолодало, то через пару дней то же будет и в Москве. Устойчивое потепление в Синеокой ученые заметили в конце 1980-х. Зима с той поры стала на неделю короче.



— С 1989 года отмечаем постоянный рост температур, который не имеет равных по продолжительности. Последние пять лет были самыми теплыми за всю двухсотлетнюю историю метеонаблюдений. Средняя температура выше нормы на 1,4 градуса, — рассказывает начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета Наталья Клевец.



Но самое опасное, что температура растет, а количество осадков — нет.



— Это провоцирует более частые экстремальные явления: засухи, жуткие ливни, и, как ни парадоксально, заморозки и волны холода, — делится наблюдениями директор Института природопользования НАН Беларуси, профессор Сергей Лысенко.



АРБУЗЫ ВМЕСТО ЛЬНА



О глобальном потеплении с конца прошлого века говорят как об одной из главных опасностей для человечества. Но для всех ли стран это справедливо? Ведь если в Беларуси и на большей территории России установится субтропический или средиземноморский климат, многие будут счастливы. Да и для экономики наших стран есть как минусы, так и очевидные плюсы.



Например, повышение температуры позволит России через некоторое время полностью открыть Северный морской путь. Но чтобы его организовать, нужна инфраструктура на побережье, которой сейчас недостаточно. Строить ее нужно в условиях вечной мерзлоты, которая постепенно будет исчезать.



Потепление, например, хорошо тем, что становится больше земель, на которых можно заниматься сельским хозяйством.



— Более теплый климат подразумевает, что можно выращивать культуры, для которых раньше не было погодных условий. Теплолюбивые растения могут «продвигаться» на север. Раньше, например, у нас никогда не выращивали абрикосы и персики, а теперь — пожалуйста. С другой стороны, конечно, в ближайшем будущем мы станем собирать урожаи ананасов за Полярным кругом. Но есть тут и опасность. Как только приживутся новые культуры, одновременно с ними придут и сельскохозяйственные вредители, — прогнозирует Андрей Киселев.



Например, в Беларуси беда подкралась к национальному достоянию. Новый вид грибка атакует картофель. Вместе с этим согласно прогнозам из-за климатических перемен повысится риск гибели урожая от засухи и болезней. Зато уже через десять лет, считают ученые, по всей республике можно будет собирать урожай кукурузы и подсолнечника. Уже никого не удивишь белорусскими перцами, арбузами и персиками. В стране выращивают даже и виноград с дынями.



— В связи с потеплением за последние три десятилетия конфигурация и размеры агроклиматических областей на территории Беларуси уже существенно изменились. По оценкам многих ученых, в ближайшие десятилетия тенденция сохранится. За последние годы заметно изменился набор возделываемых сельскохозяйственных культур, структура посевных площадей, — перечисляет начальник отдела агрометеорологии Белгидромета Надежда Мельчакова. — В республике значительно увеличились посевные площади кукурузы на зерно, страна практически полностью обеспечивает себя семенами этой культуры. Стало больше полей с рапсом. Внедряем активно в производство озимый ячмень, увеличиваем площади подсолнечника, овощного горошка, сахарной кукурузы, а также спаржевой фасоли.



Последние из перечисленных растений очень требовательны к теплу. Теперь им его хватает. Климатические условия в Беларуси приближаются к нормам лесостепей: становится жарче и заметно суше.



— А вот для льна-долгунца такая ситуация как раз может стать проблемой. Это влаголюбивая культура, которая лучше всего растет в более прохладной зоне. Изменения климата вынуждают внедрять засухоустойчивые сорта и других культур, прежде всего зерновых и картофеля, — рассказывает Сергей Лысенко. — До середины этого столетия климатические тенденции скорее всего сохранятся, поэтому аграрии ждут, что улучшатся условия для бахчевых, а также станет возможным выращивать сою, особенно в самых южных регионах страны.



МНЕНИЕ



ТАКОЕ СЛУЧАЛОСЬ И РАНЬШЕ



Александр СИНЕНКОВ, ведущий синоптик центра погоды «Фобос»:







Фото: Мир 24



— Климат — это усредненное значение погоды за тридцать лет. При этом метеорологические наблюдения есть только за последние 120 лет, что является очень небольшим сроком с точки зрения Земли. Тот хайп, который сейчас возник вокруг изменений климата, предполагает, что ничего подобного не было, но это не так. Шум вокруг необычных погодных явлений погоды возник из-за того, что коммуникационные связи, возможности мгновенно узнать все новости повысились только сейчас. Тем не менее такое случалось и раньше. В начале XX века было наводнение в Белокаменной, когда вода в Москве-реке подошла к стенам Кремля. Даже фотографии сохранились. А несколько десятилетий назад Черное море замерзло на сотню метров от побережья! Есть, например, картина Айвазовского «Замерзший Босфор», где с одного на другой берег люди переходят по льду. И это не выдумка художника.



Сейчас многие ученые говорят, что изменение климата происходит исключительно из-за деятельности людей. Но раньше, когда масштабы этой деятельности были в тысячу раз меньше, все равно такие вещи случались. Значит, климат изменяется, в том числе и в силу естественных причин.



Виноградная лоза,





ты ни в чем не виновата



От потрясений могла спасти «зеленая финансовая система». Но теперь адаптация к новым условиям способна ударить по кошельку практически всех государств.







Ученые спорят. Одни считают, что потепление уничтожит многие растения. Другие уверены, что эти культуры привыкнут к новым условиям и будут расти не только на юге. Фото: Евгения Гусева/kpmediа.ru



Подготовиться к изменениям погоды было время. Шведский химик Сванте Аррениус еще в конце XIX века предсказал парниковый эффект из-за углеродных выбросов и то самое глобальное потепление. Но «зеленой экономики», которая могла бы избавить нас от критических последствий, так и не случилось. А теперь потепление не обойдет казну всех государств стороной.



Из хорошего здесь то, что, например, в Союзном государстве можно использовать новые площади сельхозземель, расположенных в северных регионах, и выращивать там теплолюбивые культуры. В России из-за таяния ледников упростится доступ к нефтегазовым месторождениям континентального шельфа, которых там немало.



Но из-за более короткой зимы многие вредители не будут умирать в холодное время года. Например, жуки соснового дерева, из-за которых засыхает очень много деревьев. При потеплении в среднем на два градуса погибнет больше половины виноградников. Прибавим к этому лесные пожары, которых станет больше, и дополнительные средства, необходимые для борьбы с ними.



Могут вырасти и расходы на здравоохранение. Из-за более длительного лета увеличится число сердечно-сосудистых заболеваний, приступов у астматиков и аллергиков. Не исключено, что появятся новые вирусы и болезни.



В Беларуси может стать меньше грибов, потому что при повышенной температуре и недостатке влаги они не смогут полноценно сформироваться.



Есть новости у коммунальщиков. За последние несколько лет отопительный сезон сократился в России почти на неделю. И снег убирать приходится все реже. Правда, люди на своем кошельке это так и не почувствовали.



Особенно нелегко придется сферам, плотно связанным с зимним периодом. Например, меховой рынок, скорее всего, разорится. Уже в этом году из-за теплой зимы продажи шуб с дубленками сократились в России почти на треть.



Английский экоактивист, экстремальный спортсмен Льюис Пью сравнивает изменение климата со Второй мировой войной. Чтобы обратить внимание людей на проблему глобального потепления, он даже плавал у Северного полюса. Почти полчаса продержался в ледяной воде. Британские же ученые пугают, что льды Антарктиды скоро растают и затопят города, которые находятся в прибрежной зоне.



Международный институт прикладного системного анализа оценил влияние изменений климата на мировую экономику. Ученые считают, что из-за глобального потепления ВВП некоторых стран сократится на двенадцать процентов. Больше всего от погодных капризов пострадает Китай.



По данным Всемирного банка, каждый год от опасных природных явлений мировая экономика уже теряет около ста миллиардов долларов.



ПРОГНОЗ



В МОСКВЕ, КАК В СОЧИ?



СРЕДНЯЯ ПО БОЛЬНИЦЕ



— Так что получается, знаменитые русские зимы с трескучими морозами станут экзотикой?



— Оценить, что будет в России через несколько десятилетий, могут помочь климатические модели, — пояснил Андрей Киселев, ведущий сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова. — Но тут надо понимать, что изначально в них заложен определенный прогноз экономического развития, потому что выброс парниковых газов напрямую связан с потребностями человечества в энергии. Если в нем была ошибка, то и весь прогноз окажется неверным. Климатические модели на ближайшие тридцать лет показывают рост температуры, подъем воды в мировом океане за счет таяния ледников, учащение погодных катаклизмов. А еще будет больше дождей, на смену которым все чаще станут приходить ливни, и меньше снега.



— Может, климат в Москве лет через тридцать-пятьдесят стать таким, как в Сочи?



— Тенденция такая есть, но она не очень быстрая. В ближайшие годы такого не произойдет. Но таких снежных зим, как раньше, больше не будет. Правда, это совсем не значит, что в следующем году нас не завалит по уши. Шубы еще могут пригодиться. Хотя в России количество морозных дней с температурой ниже 25 градусов будет сокращаться.



Если верить такому же прогнозу по Беларуси, то средняя температура там вырастет на 1,6 — 2,4 градуса, а осадков станет выпадать больше.



— Нет, пальмы на улицах Минска пока не появятся. Во всяком случае до середины этого века. Зима еще вернется. Хотя, конечно же, она будет сокращаться. Просто это такой год аномально теплый, — считает Наталья Клевец.



По самым смелым прогнозам, к 2050 году в Беларуси летом жара за сорок градусов станет обычным делом.



ПРИДУТ ШАКАЛЫ И ТАРАНТУЛЫ



Животные к причудам погоды более восприимчивы, чем люди. Они реагируют на них гораздо быстрее. В Сибири и на Дальнем Востоке сразу стало больше клещей. В поселения на северо-востоке России приходят белые медведи. Они ищут еду. Из-за потепления новые льды не появляются, и мишки не могут уйти по ним на север, где они обычно находят свою добычу.



— Потепление способствует тому, что на территории Беларуси наблюдаются виды, характерные для более южных регионов. Наиболее ярко это проявляется в животном мире, начиная от членистоногих (богомолы, тарантулы) и заканчивая достаточно крупными млекопитающими (обыкновенный шакал). Растет и число видов птиц, замеченных на территории страны. Потепление способствует развитию лиственных пород, которые постепенно вытесняют хвойные; складываются благоприятные условия для растений зоны лесостепей. При этом редкие реликтовые влаго- и холодолюбивые виды растений оказываются под угрозой, — комментирует Сергей Лысенко.



На человека изменения климата влияют по-разному.



— Если холодная зима, умеренно морозная и даже чуть ниже климатической нормы, то большинство людей на это нормально реагируют. А вот если сегодня мороз, а завтра оттепель, потом опять холод и т.д., то эта изменчивость является наиболее опасной для здоровья. Летом устойчиво теплая погода — это хорошо. Устойчиво жаркая — плохо, — поясняет главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.





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