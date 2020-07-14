MERLION стал дистрибутором банковского и офисного оборудования DoCash

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Анна Савельева | 14.07.2020

В портфеле дистрибутора появилось оборудование для обработки наличности и хранения ценностей: детекторы, счетчики, сортировщики и упаковщики банкнот, счетчики монет, автоматические депозитные

машины, электронные кассиры, а также оборудование для депозитариев и др.

Дистрибуторское соглашение было подписано в июле 2020 года. Благодаря ему MERLION получил право поставлять на российский рынок профессиональное банковское и офисное оборудование DoCash

(Германия).

Техника DoCash производится на контрактных предприятиях стран Европы, Азии и России с контролем качества на всех стадиях сборки.

Первые партии оборудования уже поступили на склад MERLION и отражены в каталоге товаров.

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MERLION | Мерлион





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