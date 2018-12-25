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Математики нашли новое самое большое простое число — Хайтек

E-commerce 25 Дек 2018
Математики нашли новое самое большое простое число — Хайтек
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Математики нашли новое самое большое простое число

Олег Сабитов

Олег
Сабитов

25 декабря 2018

Международная группа исследователей из проекта GIMPS обнаружила новое самое большое простое число. Это — 2 в степени 82589933-1, говорится на сайте проекта.

Простые числа делятся только на 1 и на самих себя. Такие числа используются в криптографии — чем больше исходное простое число, тем сложнее подобрать ключ. Сейчас исследователи сконцентрировались на поиску простых чисел в группе Мерсенна вида 2 в степени p -1, где p — простое число. Причина интереса к группам Мерсенна состоит в том, что к ним удобно применять критерий простоты Люка-Лемера.

Теперь исследователи обнаружили новое — 12 по счету в рамках GIMPS — самое большое простое число. Оно получило обозначение M82589933 и подробно записано здесь.

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Источник

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