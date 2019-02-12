Малый бизнес попал в рецессию — NEWS.ru

https://news.ru/storage/news/7c2da659fd94cac6f39e7fafe68222bd/16169230-e78e-47ee-9eb8-ad3543efc79a_850.jpg

Игорь Иванко/АГН «Москва»

Как помочь российским предпринимателям и нужно ли это рынку

Минэкономразвития прогнозирует замедление экономического роста в России. В 2019 году темпы понизятся до 1,3%, полагают в ведомстве. Это ухудшение происходит на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и падения реальных доходов и покупательной способности граждан.

Такое положение дел в первую очередь ударило по предпринимателям. Малый бизнес оценил перспективы роста как худшие за последние пять лет. По данным РБК, индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (индекс RSBI) опустился до 47,1 пункта, и фактически эта сфера экономики оказалась в рецессии. Как помочь малому бизнесу в России и возможно ли сделать это — выяснял News.ru.

Доля малого и среднего бизнеса в России, по данным Росстата, составляет 21,9% ВВП, напоминает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Это примерно вдвое меньше, чем в развитых странах. Исходя из этого показателя, можно сделать вывод, что проблема с развитием малого бизнеса в нашей стране имеется.

«У нас сырьевая экономика, хорошо развита нефтегазовая сфера. В этой сфере работают в основном крупные компании. И вряд ли в России доля малого бизнеса поднимется до 60%, как в Болгарии и Румынии. Но 20% — это, безусловно, мало», — отмечает Николаев.

Кто губит малый бизнес

Малый бизнес в России находится в плохом состоянии, констатировал научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Однако, по его словам, проблемы коснулись не только небольших предприятий, но и крупных компаний. Все бизнесмены страдают от одних и тех же напастей. И это не только повышение налогов, но и высокий уровень коррупции, массовые проверки и необоснованные придирки. В 2000 году темпы роста экономики были около 10%, а в последние годы у нас — рецессия, сетует экономист.

По мнению ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, главной причиной пессимистичных оценок роста бизнеса является продолжительное падение реальных доходов населения. Ситуацию омрачает и тот факт, что последние два года был реализован

мощный кредитный цикл, который привёл к сильной закредитованности

граждан и к потенциальному снижению спроса в ближайшем будущем.

«Экономика России продолжает расти. Тем не менее малый бизнес этого не чувствует, основным драйвером является дорогая нефть. От этого в первую очередь выигрывает государство посредством акцизов и их повышения, во вторую — нефтяники. То есть фактически в выигрыше остаётся небольшая часть населения страны», — сообщил Капустянский.

Эксперт Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов согласен, что малый бизнес сейчас реагирует на общее состояние экономики в стране. Не в последнюю очередь это связано с тем, что значительный сектор малого бизнеса работает по заказам средних и крупных компаний. Когда они страдают, то дают меньше заказов малым предприятиям.

«Опережающими темпами растут нефтяные и газовые компании. Остальные в декабре демонстрировали нулевой рост. Соответственно, малый бизнес, который их обслуживает, находится в рецессии», — согласился Миронов с Капустянским.

А вот по мнению главного аналитика ЦАФТ Антона Быкова, рост пессимистичных настроений в российской экономике — это реакция на ухудшение ситуации в мировой экономике. Только в отличие от других стран, где власти уже научились действовать эффективно в различных ситуациях, в России управление оставляет желать лучшего. Вместо того чтобы восстанавливать потребление внутри страны после разрушительного спада в 2014–2016 годах, российские власти ограничивают этот процесс путём реформ, которые в итоге сокращают спрос граждан и бьют по малому и среднему бизнесу.

Сергей Киселёв/АГН «Москва»

«Экономическое развитие циклично, и за продолжительным периодом роста неминуемо приходит короткий период снижения. Сейчас очень большое количество факторов указывает на то, что мировая экономика как раз близка к переходу от роста к спаду. Это уже отражается на крупнейших национальных экономиках», — заявил Быков.

Как отметил эксперт, начинает «попахивать» экономической безысходностью, когда в конце года выходит официальная оценка действий властей с отметкой «отлично» в виде данных Росстата по феноменальному росту ВВП России в 2018 году на 2,3%.

Давняя проблема

Трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов считает, что проблемы малого бизнеса в стране наблюдаются давно, просто теперь они стали заметны всем. Государство, забыв про внутренние темы, сконцентрировало своё внимание на внешних. Между тем ситуация сейчас, мягко говоря, неоднозначна.

«Основные проблемы связаны с высокими налогами и ставками кредитования, которые владельцы малого бизнеса не в состоянии покрыть. Помимо этого, надо понимать, что более крупные рыбы всегда питаются более мелкими, хотя для увеличения конкуренции, а соответственно, и качества, должно быть наоборот», — отметил Ершов.

Ершов согласен с Травиным: главное, с чем нужно бороться — это с коррупцией в проверяющих органах, которая, несмотря на годы борьбы с ней, вовсе не сходит на нет и поглощает очень много денег, которые можно было бы пускать в оборот. Во многом из-за мздоимства на сегодняшний день малый и средний бизнес в большинстве своём работает в минус. Это, разумеется, не прибавляет россиянам желания создавать новое.

На высокий уровень коррупции обратил внимание и эксперт Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его мнению, жизненно необходимо понижать уровень фаворитизма в распределении госконтрактов. Ведь основным заказчиком для малых предприятий зачастую являются государственные компании, которые предпочитают распределять заказы по аффилированным фирмам.



«Это снижает конкуренцию, и с этим надо бороться. Другие меры поддержки носят вторичный характер», — подчёркивает Миронов.



Бизнес, которого нет

По мнению руководителя аналитического департамента Международного финансового центра Романа Блинова, российский малый бизнес, равно как и средний класс — это некие неуловимые субъекты. Эксперт обратил внимание на отсутствие малого бизнеса как субъекта экономической деятельности в стране и на то, что значимых условий для него не появляется. Есть государственные монополии — и это устраивает правящую политическую и бизнес-элиты.

«Каждый год их ищут, и даже где-то находят, лелеют их снова и снова, стараются хоть как-то поддержать, но, увы, они растворяются в коридорах государственно-олигархического капитализма с рыночным лицом. Неудивительно, что кто-то пытается назвать условия для ведения бизнеса как одни из самых худших за последние пять или более лет. Бизнес-активность ещё где-то, видимо, теплится, но в конце коридора уже меркнет свет», — сказал Блинов.

Так стоит ли заниматься поддержкой малого бизнеса отдельно от других сфер экономики?

«Меры поддержки малого бизнеса необходимы. Его нужно поддерживать, культивировать, по крайней мере, не вводить новые налоги», — считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Сейчас в России есть особые меры поддержки для бизнесменов — например, индивидуальные предприниматели могут выбирать ту систему уплаты налогов, которую они считают нужной. Однако случаются и казусы. Вместо того чтобы сделать налоговый режим максимально щадящим, российские власти ввели налог для самозанятых — а ведь именно из них должны «вырастать» малые предприниматели. Теперь этот процесс усложнился.

Михаил Терещенко/РИА Новости

По мнению специалиста НИУ ВШЭ Валерия Миронова, малый бизнес играет важную роль для экономики лишь в том случае, если он высокотехнологичен (либо занят разработкой и тестированием новых продуктов, либо выпускает детали для высокотехнологичной продукции).

«Если мы говорим, например, о ларьках, то там производительность труда ниже, чем в магазинах. Будем создавать новые ларьки — люди пойдут работать туда, и общая производительность труда снизится», — прогнозирует эксперт.

Кстати, накануне стало известно, что Госдума рассматривает законопроект, регулирующий работу нестационарной торговли — ларьков и грузовых «магазинов на колёсах». По мнению экспертов, такая ситуация связана с тем, что многие наши соотечественники потеряли возможность совершать покупки в магазинах, это стало слишком дорого. Между тем заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что законопроект создан для помощи предпринимателям, которым, в частности, не придётся искать постоянное помещение.

Игорь Николаев рассматривает такой момент как позитивный с точки зрения поддержки предпринимателей. Действительно, новое законодательство позволит развиваться не только начинающим торговцам, но и фермерам. Работникам сферы сельского хозяйства не нужно будет ломать голову над тем, как пробиться в торговые сети. Фермеры смогут искать покупателей буквально на улице, реализуя продукцию в своих ларьках или даже с прицепов. Это будет для них и дешевле, и удобнее.

То есть российские власти всё-таки задумываются над поддержкой малого бизнеса. Однако на фоне негативных нововведений, падения реальных доходов граждан, на фоне проблемы коррупции, засилья монополий и в целом ситуации в российской и мировой экономике такие усилия представляются очень уж незначительными. Стоит ли удивляться тому, что российский малый бизнес начинает недоверчиво и осторожно всматриваться в будущее и на всякий случай стелить себе соломку, предпочитая не расширяться, а оптимизироваться?

Источник