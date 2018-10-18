Ложная экономическая политика не дает Украине использовать свой потенциал для развития — Тимошенко

Бедность украинцев обусловлена неэффективной экономической политикой нашего государства, основанной на сырьевой модели производства. Об этом говорится в представленном Юлией Тимошенко стратегическом документе «Новый экономический курс».

Лидер «Батьківщини» констатирует, что единственным путем выхода из экономической ловушки и повышения уровня жизни украинцев является прекращение политики деиндустриализации и отказ от сырьевой модели экономики.

Страна как сырьевой придаток

«Проблемы институционального устройства Украины и многолетнее отсутствие эффективной национальной стратегии развития страны привели к глубоким структурным диспропорциям реального сектора экономики, наиболее весомой из которых стала деиндустриализация. В Украине деиндустриализация и деградация реального сектора экономики проявляются в течение длительного периода времени, а имеющиеся системные проблемы периодически обостряются вследствие колебаний внешней конъюнктуры или очередных неправильных действий органов регулирования, вызывая финансово-экономические кризисы», — говорится в «Новом экономическом курсе».

Вместе с тем, авторы документа отмечают, что экономика, построенная на экспорте сырья, просто не способна приносить значительные поступления в бюджет, только усиливая бедность населения.

«Системными проблемами Украины есть ошибочная модель экономического развития, построенная на высокой зависимости экономики от экспорта сырья и производства товаров с низкой добавленной стоимостью. В структуре украинского экспорта преобладают сырьевые товары и продукция с низким уровнем добавленной стоимости, в частности: сельскохозяйственная продукция, металлы, пищевые продукты и продукция химической промышленности.

Структура экономики в целом ориентирована преимущественно на внешние сырьевые рынки, а доля высокотехнологичной продукции незначительна и постоянно сокращается. Реализация продукции машиностроения, одного из немногих видов деятельности, относится к категории высокотехнологичных, мало диверсифицированной и осуществлялась преимущественно на рынок РФ и других постсоветских стран», — отмечают авторы «Нового экономического курса».

Олигархи и энергоносители

Еще одним важным фактором, тормозящим развитие украинской экономики, есть один из самых высоких в мире уровней энергоемкости производства и высокая энергетическая импортозависимость. Проще говоря, мы тратим слишком много дорогих энергоносителей для производства дешевых товаров.

«Около трети общего снабжения первичной энергии в Украине обеспечивается за счет импорта. Неэффективной является структура энергетического баланса страны. Преобладают уголь, природный газ и атомная энергия. В то время как доля возобновляемых источников энергии (в структуре поставок первичной энергии в 2017) составляла до 5%, несмотря на значительный потенциал для сокращения энергопотребления», — говорится в документе.

В стратегии «Нового экономического курса» также отмечается, что для развития энергетической сферы государства чрезвычайно важно убрать олигархические монополии с рынка энергоносителей.

«Отсутствие высококонкурентной рыночной среды и монополизация ключевых рынков олигархическими структурами, а также системные недостатки институциональной среды в Украине определяют низкую эффективность производства и слабый динамизм экономической деятельности. Недоступность длинных, а в последнее время и коротких финансовых ресурсов для развития бизнеса, сводит к минимуму роль кредитных источников в финансировании текущей деятельности и инвестиционных проектов отечественных предприятий», — отмечается в стратегии.

Инвестиции и зарплаты

Особое внимание, по мнению авторов «Нового экономического курса», нужно уделять инвестиционным проектам, чего на сегодняшний день практически не происходит.

«Высокая степень износа основных фондов в производстве и низкий уровень инвестиционной деятельности и инновационной активности консервируют технологическую отсталость и сырьевой статус отечественной экономики. То есть инвестиционная деятельность сводится к восстановлению существующей структуры производственной базы и даже не в полном объеме, поскольку уровень износа основных фондов постепенно растет. Согласно последним данным Госстата, степень износа основных средств в промышленности составил 69,4%, в том числе в перерабатывающей промышленности — 76,4%», — пишут в «Новом экономическом курсе».

Зато, хваленая «дешевизна» рабочей силы украинский также не является плюсом для государства в экономическом измерении. Скорее наоборот, авторы документа констатируют, что деятельность предпринимателей нужно поощрять не дешевой рабсилой, а условиями ведения бизнеса. Ведь только тогда они будут способны вкладывать деньги в экономику Украины, и в том числе платить высокие заработные платы, из которых вычитаются налоги.

«Парадигма дешевой рабочей силы, которая вводилась с начала обретения независимости и уже стала традиционной для Украины, в современном мире перестала быть конкурентным преимуществом. Наоборот, она несет для экономики значительные угрозы: в результате глобализации и роста мобильности человеческого капитала высокий дифференциал заработных плат между Украиной и более развитыми странами является мощным фактором массовой миграции населения Украины за границу и обострение демографического кризиса в Украине; в результате бедности и низкой платежеспособности населения, внутренний рынок Украины непропорционально узкий, что препятствует сбалансированному развитию экономики», — констатируют в документе.





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