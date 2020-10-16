Литва готова добиваться целей «зелёной» политики ЕС — новости политики, новости о Европе

Фото Оксаны Шаховой, «Обзор»

В четверг, 15 октября, президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в работе двухдневного заседания Европейского совета, созванного для обсуждения вопросов борьбы с изменением климата, переговоров по Брекситу и отношений между ЕС и Африкой.

Лидеры стран – членов ЕС дали оценку общим ответным мерам по борьбе с последствиями пандемии COVID-19, обсудили эпидемиологическую ситуацию и прогресс, достигнутый в разработке вакцины, сообщает на сайте президента Литвы lrp.lt.

В ходе обсуждения вопросов изменения климата Г.Науседа подчеркнул, что Литва вместе с другими государствами – членами ЕС готова добиваться более масштабной цели – сокращения выбросов на 55 процентов к 2030 году.

«Литва с момента восстановления независимости в 1990 году по настоящее время сократила выбросы парниковых газов на 58 процентов. Дальнейшее стремительное сокращение этих выбросов – амбициозная, но реалистичная цель. Для ее достижения важно обеспечить надлежащее финансирование. Не менее важно, чтобы в достижении этой цели участвовали все страны ЕС, солидарно и с учетом финансовых возможностей», — сказал Гитанас Науседа, не уточняя, сколько в этом собственно заслуг Литовского государства, а сколько — влияния того фактора, что в стране с 1990 года закрылось большое количество крупных и средних производственных подразделений советского периода.

В ходе дискуссии президент Литвы также привлек внимание лидеров к инициативе «Зеленая Литва» и ее целям.

Говоря об угрозе со стороны Белорусской АЭС, глава Литвы обратил внимание лидеров ЕС на то, что третьи страны также обязаны соблюдать все международные требования по охране окружающей среды и ядерной безопасности.

О мнении МАГАТЭ, как и ожидалось, упомянуто не было.

В ходе обсуждения переговоров с Великобританией Гитанас Науседа поблагодарил главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье за ​​его усилия по достижению взаимовыгодного соглашения. «Мы должны работать спокойно и конструктивно, пока не будет достигнут результат, и создать надежную основу для всесторонних партнерских отношений между ЕС и Великобританией», — сказал глава Литвы.

Перед встречей с лидерами стран – членов ЕС Президент обменялся мнениями по повестке дня с главами стран Северной Европы и Балтии.

Во второй день заседания Европейского совета, в пятницу, главы государств запланировали обсудить наиболее важные для всего Евросоюза вопросы: отношения между ЕС и Африкой, ситуацию в Беларуси, а также санкции против России в связи с отравлением лидера оппозиции Алексея Навального, сообщает lrp.lt

Инф. «Обзора», lrp.lt





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