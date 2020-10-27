легализация каннабиса, повышение цены на газ и денежные стереотипы украинцев — Минфин

Как украинцы могут заработать на легализации каннабиса

На один из вопросов президента около 65% респондентов ответили утвердительно. Это — о легализации каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных. «Минфин» узнал, как «трава» влияет на экономику и каковы перспективы для инвесторов.

ICU оценивает падение ВВП Украины на 6% в сентябре

Инвестгруппа ICU оценивает падение ВВП Украины в сентябре 2020 года на уровне 6% к аналогичному периоду 2019 года (г/г), а по итогам июля-сентября – на уровне 5% г/г.

Нафтогаз повысил цену на газ для своих клиентов

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» с ноября повышает стоимость природного газа для населения на 25,7%. Об этом свидетельствует информация о тарифах на сайте компании

Как карантин изменил отношение населения к сбережениям

За 9 месяцев текущего года гривневые средства населения в банках увеличились на 54 млрд грн, или на 17%. Валютные сбережения украинцев за январь-сентябрь выросли всего на 0,5%. Изменились ли «сберегательные» привычки украинцев, и если да, то как.

Худший день с начала сентября. Индекс Dow Jones обвалился сразу на 2,3%

Для индекса Dow Jones понедельник стал худшим днем с начала сентября. На закрытии торгов 26 октября индекс Dow Jones, охватывающий 30 крупнейших компаний США, упал на 2,3%, или 650,19 пункта. Об этом сообщает CNBC.

Украина стала лидером по росту e-commerce в Восточной Европе

Доля онлайн-торговли в Восточной Европе выросла в этом году до 10% от общего объема розничных продаж. При этом самый большой рост e-commerce зафиксирован в Украине — до 8% от общего объема розничных продаж в стране.

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