Курс валют. В течение ноября украинская валюта выросла почти на 5% к евро — Деньги

Национальный банк Украины отчитался о существенном укреплении курса гривни в течение ноября.

Так, украинская валюта по официальному курсу НБУ за ноябрь выросла к доллару США на 3,4% — до 23,97 грн/долл. К евро гривна за месяц выросла на 4,9% — до 26,33 грн/евро.

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Таким образом с начала года, за январь-ноябрь, гривна выросла к доллару на 13,4%, к евро — на 17%.

Напомним, Кабмин одобрил новые макрофинансовые показатели на 2020-2022 годы. В частности, обновленный оптимистичный сценарий предполагает, что ВВП 2020 году должен вырасти на 4,8%, в 2021 году – на 5,5%, 2022 года – на 6,5%. Соответственно прогноз курса доллара США в Украине составляет: 2020 год — 24,8 грн, 2021 год — 23,9 грн, 2022 год — 24,2 грн. Консервативный прогноз предполагает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,7%, а курс доллара составит около 27 грн.

Нацбанк также повысил свои прогнозы: 2019 году экономика Украины вырастет на 3,5%, в 2020 году — на 3,5%, в 2021 году — на 4%. Прогнозы по инфляции: 2019 год — 6,3%, в 2020 и 2021 годах – по 5%. Учетная ставка НБУ от 25 октября 2019 года составляет 15,5%, прогноз на конец 2020 года — 8%.

Прогноз Всемирного банка рост экономики Украины на 2019 год – 3,6%, на 2020 год — 3,7%, на 2021 год — 4,2%. Прогнозы по инфляции: 2019 год — 6,4%, 2020 год — 5,5%, 2021 год — 5%.

Экономические прогнозы Международного валютного фонда для Украины такие: 2019 год – 3% роста ВВП, 2020 год – 3%. Инфляция в Украине в этом году составит 7%, в следующем — 5,6%. Безработица снизится до 8,7% и 8,2% соответственно в этом и следующем году. Прогнозы МВФ по курсу доллара в Украине такие: 2019 год — 26,75 грн, 2020 год — 27,72 грн, 2021 год — 28,70 грн, 2022 год — 29,67 грн, 2023 год — 30,64 грн, 2024 год — 31,61 грн.

Тем временем топ-менеджеры украинских компаний, ежеквартальный опрос которых традиционно провел Нацбанк, прогнозируют, что в течение ближайших 12 месяцев доллар в Украине будет стоить 27-28 гривен.

Исторические антирекорды гривни относительно иностранных валют в официальных курсах НБУ: доллар США-26 февраля 2015-го достиг наивысшего показателя в 30,01 грн, евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35,66 грн.

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Национальный банк презентовал новые банкноты в 50 и 200 гривен

50-гривневая банкнота становится менее фиолетовой. На дизайне новой двухсотки изображение Леси Украинский оставили таким же, а вот цвета стали более выразительными. По дизайну эти банкноты напоминают уже ранее обновленные купюры номиналом 20, 100, 500 гривен и новую тысячу. Деньги войдут в оборот в этом году.





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