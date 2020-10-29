Курс валют на ноябрь-2020: прогноз курса доллара и евро

Ситуация на украинском валютном рынке в октябре не порадовала нас даже несущественным укреплением гривны. Так, по состоянию на 1 октября доллар стоил 28,31 грн, а на 29 число этого месяца уже 28,39 грн. За месяц гривна немного ослабла и по отношению к евро: так, в начале месяца курс составлял 33,16 грн, а 29 октября — уже 33,31 грн.

опросило финансистов и банкиров о том, что будет с гривной, долларом и евро в ноябре 2020 года, какие факторы будут влиять на валюты, а также попросило совета по их покупке.

Какие факторы будут влиять на доллар и евро в ноябре 2020 года

Центральным вопросом в ситуации с курсом доллара в Украине остается бюджет 2021 года — основной финансовый документ страны и его соответствие меморандуму с Международным валютным фондом, говорит член Совета Нацбанка Виталий Шапран. По его мнению, на документ будут реагировать не только официальные кредиторы Украины, но и покупатели ОВГЗ, за счет которых финансируется дефицит бюджета, в том числе 2020 года.

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«Конец года у меня особых опасений не вызывает — практика прошлых лет показывает, что возможное недофинансирование отдельных статей бюджета в конце года, как правило, уменьшает гривневую ликвидность, которая штурмует валютный рынок. Для валютного рынка стратегически важно, чтобы сейчас была внесена ясность с бюджетом-2021. Остальные факторы, скорее, производные от этого документа, который должен рассмотреть парламент».

Виталий Шапран

Член Совета НБУ

Виталий Шапран

Член Совета НБУ

Шапран также пояснил, что фундаментальные факторы играют сейчас на пользу гривне. Так, цены на железорудное сырье и черные металлы находятся на высоком уровне уже длительное время, неплохими остаются и цены на урожай зерновых 2020 года, а денежные переводы заробитчан в Украину упали совсем немного.

Управляющий партнер компании «Атлант Финанс» Юрий Нетесаный в свою очередь называет другие факторы влияния на курс доллара, а именно:

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конец ноября — это период больших продаж в ритейле;

отопительный сезон;

стабильный спрос на энергоресурсы, учитывая то, что Украина — энергозависимая страна;

спрос на валюту со стороны нерезидентов за счет выхода из украинских ОВГЗ. Спрос на валюту будет превышать ее предложение на протяжении всего ноября.

«Поэтому укрепления гривны ожидать не следует. Однако главную роль в процессе будет играть регулятор. Именно своевременные интервенции и объемы данных интервенций со стороны НБУ будут главным фактором влияния на курс доллара. От их объема будет зависеть уровень девальвации национальной валюты в тот или иной день», — отмечает он.

Что касается евро, то на котировках валюты относительно гривны будет отражаться значительная волатильность международных рынков по паре евро/доллар на фоне предстоящих выборов в США. Нетесаный считает, что на международном финансовом рынке евро будет находиться в диапазоне $1,16 — $1,20 за один евро.

Прогноз курса доллара и евро на ноябрь-2020

«В ноябре мы ожидаем курс доллара в диапазоне 28,2 — 29,2 грн за один доллар, но большую часть времени котировки будут находиться в диапазоне 28,4 — 28,9 грн за один доллар. Что касается евро, то гривна будет торговаться в коридоре 32,5 — 34,5 грн за один евро, но на протяжении значительного промежутка времени евро будет находиться в коридоре 33,0 — 34,0 грн за один евро».

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

Юрий Нетесаный

Партнер «Атлант-Финанс»

По мнению же аналитика инвесткомпании Concorde Capital Евгении Ахтырко, наиболее вероятный сценарий по тренду курса в ноябре — это либо слабая девальвация ближе к уровню 28,4 грн за доллар, либо продолжение тренда в коридоре около 28,3 грн за доллар, который сложился в октябре.

«Укрепление гривны маловероятно», — считает она.

Стоит ли покупать доллары и евро в ноябре-2020?

Управляющий партнер компании «Атлант Финанс» утверждает, что для сбережений лучше всего использовать доллар. Это в большей степени связанно с уровнем спредов и ликвидности валюты на рынке. Евро же стоит покупать только в том случае, если есть необходимость тратить их в будущем, не обменивая обратно на гривну.

«Что касается сроков, то тут стоит рассчитывать на то, что, покупая доллар сегодня, вы будете его продавать не ранее января, то есть через три месяца. Более короткие операции будут нести значительные валютные риски. Что касается уровня для покупки валюты, то тут стоит ориентироваться на диапазон 28,1 — 28,4 грн за один американский доллар, конечно, с ориентиром на нижнюю границу», — резюмировал он.



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