Курс валют на 10 октября 2019: В обменниках резко упали доллар и евро

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Доллар и евро обвалились в обменниках

Продажа доллара снизилась в цене на 10,46 копеек, а продажа евро — на 6,23 копеек. При этом доллар снова опустился ниже отметки в 25 гривен за доллар.



Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 октября на 10,46 коп. до 24,99 UAH/USD, курс покупки — понизился на 7,08 коп. до 24,58 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua в четверг, 10 октября.



Средний курс покупки евро понизился на 6,23 коп. до 26,8827 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,18 коп. до 27,4800 UAH/EUR.



Курсы наличной иностранной валюты:







Отметим, что накануне Нацбанк резко укрепил курс гривны.



Напомним, в НБУ объяснили, как формируется курс валют. Официальный курс украинской валюты формируется на основании данных за день на межбанке.



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