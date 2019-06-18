Курс гривны к доллару будет падать в случае паузы отношений с МВФ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Если Украины пауза в отношениях с МВФ затянется, гривна начнет падать

Национальный банк Украины прогнозирует коррекцию курса гривны к доллару в отсутствии сотрудничества с Международным валютным фондом и пов’вязаного финансирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Отчет о финансовой стабильности» Национального банка Украины.

Как отмечается в отчете, по предварительным данным, в январе-апреле 2019 года дефицит текущего счета платежного баланса составил приемлемые 388 млн долларов. Однако в ближайшие месяцы мировая экономика может заметно замедлиться, сдерживая рост украинского экспорта, считают в НБУ.

По оценкам Национального банка, если сотрудничество с МВФ будет продолжаться, то в 2019-2021 годах поступления прямых иностранных инвестиций и привлечения на внешних рынках практически полностью компенсируют дефицит текущего счета.

«Иначе дефицит будет сокращаться вследствие курсовой коррекции«, — говорится в отчете.

В НБУ считают, что пауза в выполнении программы фонда некритична для финансовой стабильности в начале осени, однако после парламентских выборов и формирования нового правительства, продолжение сотрудничества с МВФ станет ключевым.

«Учитывая амбициозную программу реформ, согласованную с МВФ, и все еще высокую уязвимость экономики к внешним рискам, целесообразным представляется начало новой долгосрочной программы сотрудничества с МВФ, вероятно еще до завершения срока текущей программы «Стенд-бай», — отмечается в отчете.

Напомним, в НБУ считают, что ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности является пауза в сотрудничестве между Украиной и МВФ, которая удорожает рефинансирование государственного долга, в частности на международных рынках частного капитала.

Как сообщало РБК-Украина, Миссия МВФ посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения последних политических и экономических событий. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.

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