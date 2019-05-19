Курс доллара в первую неделю после инаугурации Зеленского будет расти

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс находится вблизи равновесного уровня

В течение следующей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

«Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,5 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 26,3/26,5 грн», — сказал он.

Как напомнил аналитик, доллар на межбанке рос со вторника по четверг, а в пятницу незначительно снизился.

«Что касается наличного доллара, то он прошедшую неделю преимущественно топтался на месте, совершая совершенно незначительные колебания то в одну, то в другую сторону. Именно такое поведение курса говорит том, что он находится вблизи равновесного уровня», — считает аналитик Альпари.

За минувшую неделю на разных сегментах валютного рынка доллар по отношению к гривне изменился разнонаправлено, рассказал Иосуб.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,25 грн до 26,34 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,16/26,19 до 26,34/26,37 (+0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 26,20/26,49 до 26,22/26,46 (+0,1%/-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отметил благоприятные факторы для курса национальной валюты с начала года и предупредил о рисках в летние месяцы.

Отметим, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.

Источник