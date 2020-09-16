Курс доллара, рост ВВП и инфляция — прогноз J.P. Morgan — Новости Украины / НВ

16 сентября, 08:51

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В J.P. Morgan прогнозируют медленную девальвацию (Фото: NBU / Flickr)

Об этом говорится в обзоре банка от 14 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

По прогнозам аналитиков, в 2021 году рост ВВП может составить 6% при инфляции 4% и возобновлении дефицита текущего счета на уровне 1,5% ВВП (после профицита на уровне 5,7% ВВП в 2020-м).

В начале июля J.P. Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 4,7% с восстановлением в следующем на 6% и профицитом текущего счета в этом и следующем годах на уровне соответственно 0,5% ВВП и 0,1% ВВП.

В последнем прогнозе говорится, что курс гривни к концу четвертого квартала этого года может составлять нынешние 28 грн/$, к концу первого квартала 2021-го ослабнуть до 28,5 грн/$, к концу второго — до 29,5 грн/$ и к концу третьего — до 30 грн/$.

В J.P. Morgan прогнозируют также, что Международный валютный фонд отложит второй транш по программе stand by до утверждения госбюджета-2021. Украина может получить деньги в декабре, говорится в обзоре.

Ранее сообщалось, что проект бюджета на 2021 год построен на таких показателях: рост ВВП на 4,6%, инфляция на уровне 7,3% и среднемесячная зарплата — 13 600 грн. Среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 29,1 грн/$.

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