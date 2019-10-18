Курс доллара на 21 октября вырос — курс валют НБУ — новости Украины

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 21 октября

/ Фото: Pixabay

На понедельник, 21 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

18.1021.10Изменение1 доллар США24,73 грн25,03 грн+ 0,30

Таким образом, по сравнению со значениями 18 октября курс доллара вырос сразу на 30 копеек после снижения на 11 копеек днем ранее. Курс доллара в Украине преодолел психологическую отметку в 25 гривен, выше которой не поднимался с 10 сентября. За неделю – с 15 по 21 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 49 копеек.

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Напомним, ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет. Когда украинцам ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей «Сегодня»:

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине «должен» стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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