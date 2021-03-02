Курс доллара и евро 2 марта 2021 в Украине

Официальный курс доллара на вторник, 2 марта, установлен Нацбанком на уровне 28 грн/$, что на 6 копеек выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро за день подешевел на 13 копеек – его курс на сегодня составит 33,71 грн/€.

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Курс на межбанке

Утром во вторник торги на межбанковском валютном рынке стартовали с отметок 27,97-27,99 грн/$. Почти сразу после первых сделок котировки пошли вниз и достигли к 12 часам уровня в 27,94-27,95 грн/$.

Курс американской валюты валится на фоне превышения предложения над спросом.

Напомним, вчера сессия на межбанке открывалась котировками 27,96-27,99 грн/$. И с самого утра на фоне преобладающего спроса курс пробил психологическую отметку 28 грн/$ и продолжил очень плавно расти.

«По данным торговой системы Bloomberg первые сделки были заключены по курсу 27,99 грн/$. Рынок отреагировал ростом курса американской валюты до уровня 28-28,02 грн», – рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Далее цена «американца» выросла и торговалась до обеденного перерыва в пределах 28,01-28,04 грн/$. К 12 часам котировки вышли на дневной максимум – 28,02-28,03 грн/$.

«Во второй половине дня гривна укрепила свои позиции, торги проходили в диапазоне 27,9-28 грн/$», – добавил Якобчук.

Впрочем, долго продержаться они там не смогли. После обеда ситуации на рынке поменялась.

«Покупателей валюты почти не осталось. И хотя не было и обилия продавцов, котировки начали резко опускаться. К закрытию сессии они дошли до отметок 27,90-27,93 грн/$», – подметил нам главный экономист департамента казначейства Кредитвест банка Юрий Каребин.

Важно, что столь стремительный курсовой откат произошел на очень малоликвидном рынке. Да и в целом вчерашний объем торгов оказался очень скромным – в Bloomberg прошло сделок всего на $81 млн.

Главным образом это свидетельствует о том, что нерезиденты практически не продавали валюту. К слову, казначеи не ждут их активности и сегодня.

«Мало того, что в среду Минфин будет гасить бумаг старых выпусков на 15 млрд грн. Так еще и ожидаемое повышение учетной ставки, о котором НБУ должен объявить в четверг, мотивирует инвесторов подождать с покупкой ОВГЗ в расчете на рост доходности», – заметил Каребин.

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Впрочем, невзирая на это обстоятельство, роста котировок по результатам вчерашних торгов не случилось. Кроме уже упомянутых нерезидентов, отмечались слабые продажи и со стороны экспортеров, которые в конце прошлой недели получили крупные транши НДС-возмещения.

Но и спроса со стороны импортеров было немного. Что в результате и обеспечило курсовой откат в конце дня понедельника.

«Полагаю, ключевыми игроками на межбанке в ближайшие дни будут спекулятивно настроенные банки. На малоликвидном рынке они будут пробовать раскачать котировки в одну и другую сторону. Это обеспечит высокую волатильностью торгов, однако едва ли сможет существенно изменить ситуацию на рынке», – добавил Юрий Каребин.

По оценкам банкиров, торги на межбанке во вторник пройдут в рамках 27,85-28 грн/$.

Курс в обменниках

Во вторник курс основных валют на наличном рынке опускается.

В банках и обменниках котировки нацвалюты к доллару составляют 27,82-28,03 грн. Евро покупают по 33,4 грн, а продают по 33,7 грн.

Курс на черном рынке

USD 27,887/27,960;

EUR 33,480/33,602;

RUB 0,369/0,376.

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