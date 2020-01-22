Курс доллара 22 января на наличном рынке, на межбанке, НБУ

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова дорожает

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 24,40 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 27,12 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,21 (24,15 — 21 января), продажи — 24,40 (24,36 — 21 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,72 (26,64 — 21 января), продажи — 27,12 (27,04 — 21 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,59 — 21 января), продажи 3,94 (3,94 — 21 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,20-24,35 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 22 января межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился — 24,29 гривен за доллар, курс в покупке — 24,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,90 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 января справочный курс на уровне 24,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с 21 января (24,25 грн).

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.

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