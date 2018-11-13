Кривой Рог чуть не замерз. Кто виноват?

Старт отопительного сезона в Кривом Роге получился «жарким». Город оказался заложником многомиллионного долга местной ТЭЦ перед Нафтогазом

Вчера в квартирах жителей Кривого Рога появилось долгожданное тепло. Криворожская теплоцентраль (ТЭЦ) запустила пять из шести котельных. ТЭЦ уверяет, что в 337 домах батареи уже теплые.

Почему Криворожская ТЭЦ не дала тепло вовремя и кто в этом виноват — в материале LIGA.net

Кто отвечает за «теплый» Кривой Рог

Тепло в криворожские дома и объекты социальной инфраструктуры поставляют две компании: КП Криворожтеплосеть и ГП Криворожская теплоцентраль.

Криворожтеплосеть — коммунальное предприятие тепловых сетей. Отвечает за подачу отопления в несколько районов города: Металлургический; Центрально-Городской; Терновской; Долгинцевский (за часть этого района также отвечает Криворожская ТЭЦ), Ингулецкий (отвечает также Криворожская ТЭЦ), Саксаганский (отвечает также Криворожская ТЭЦ).

Криворожская теплоцентраль (ТЭЦ) — государственно предприятие. Самостоятельно ослуживает Покровский район.

Долгинцевский; Ингулецкий и Саксаганский районы делят между собой обе компании.

По данным городского совета, по состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге оставалось 2011 домов, 78 школ, 75 садов, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, военная часть 3011. Все они обслуживаются Криворожской ТЭЦ, которой Нафтогаз не выделил лимитов на поставку газа.

У Криворожтеплосети в газовом вопросе все в порядке.

На днях ТЭЦ заявила, что готова начать отопительный сезон в полном объеме, но Криворожгаз (контролируется структурами Дмитрия Фирташа) блокирует поставки. Компания Фирташа заявила, что Нафтогаз не выделил лимиты газа для ТЭЦ из-за долгов прошлых лет.

По данным Нафтогаза, ТЭЦ должна за отобранный газ более 1 млрд грн. «Если говорить о достижении уровня выплат в 90% в историческом потреблении — им нужно заплатить более 400 млн грн», — сообщила НАК.

В Нафтогазе подсчитали, что в целом долги всех гор- и облгазов перед НАК достигают 47 млрд грн.

У кого газовый «вентиль»

Криворожгаз кивает в сторону Нафтогаза. Мол, единственный путь законного возобновления поставок газа на Криворожскую ТЭЦ — это проведение консультаций с НАКом. В горгазе убеждены, что решение вопроса зависит от подконтрольного правительству Нафтогаза и подконтрольной Фонду госимущества ТЭЦ.

10 ноября Криворожгаз заявила, что ТЭЦ самовольно попыталась возобновить газоснабжение. По информации горгаза, ТЭЦ незаконно отрыла задвижки и запустила пять из шести котельных.

12 ноября около входа в центральный офис Криворожгаза протестующие жгли шины. Они требовали, чтобы госкомпания «не препятствовала запуску котельных Криворожской теплоцентрали».

В ответ на обвинения в Нафтогазе заявили, что «вентиль» находится под контролем компании Фирташа. «Облгазы не только регулярно воруют газ государственной компании, но и шантажируют местные общины, злоупотребляя своим монопольным положением», — прокомментировал ситуацию глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

Кроме того Нафтогаз получил союзника в лице НКРЭКУ. Регулятор заявил, что у Нафтогаза нет оснований для поставок газа на ТЭЦ, так как они не погасила свои долги.

Что будет дальше

Как сообщил главный инженер Криворожской ТЭЦ Максим Кустарев изданию Первый городской, если бы отопление не включили до наступления морозов, система теплоснабжения Кривого Рога будыла бы разрушена.

По информации Криворожгаза, сейчас продолжаются переговоры с Нафтогазом о возобновлении работы компании.

Из-за срыва начала отопительного сезона в Кривом Роге открыто уголовное дело. В полиции сообщили, что блокирование подачи газа в котельные города будут расследоваться как служебная халатность должностных лиц, принявших это решение. Дело открыто по статье «служебная небрежность». Она предусматривает от двух до пяти лет тюремного заключения.

К моменту выхода материала появилась информация о том, что Криворожская ТЭЦ запустила шестую котельную.

Без отопления до сих пор остается город Смела в Черкасской области — там закрыли учебные заведения. Город тоже не получил лимитов на газ из-за долгов. В такой же ситуации Херсонская ТЭЦ, которая отапливает более 50% жилых домов Херсона, половину школ и часть больниц города.

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