Кремль приструнил Трампа русским «Кинжалом»

Встреча президентов России и США в Хельсинки может иметь самые неожиданные последствия. Так, Трамп уже объявил, что готовит Владимиру Путину подарок. Какой — загадка. На всякий случай Кремль решил напомнить Вашингтону о новых возможностях нашего оружия.

«Россия остается начеку», — заявил в интервью RT Дмитрий Песков. По его словам, изобретение новых систем вооружений позволило «забетонировать ядерный паритет» России и США. В свою очередь ядерный паритет, как элемент взаимного сдерживания, гарантирует стратегическую ядерную безопасность, подчеркнул пресс-секретарь президента.

При этом Песков пояснил, что Москву вынуждают быть настороже агрессивные планы НАТО, который был сконструирован ради конфронтации и «это изначальное предназначение альянса никуда не делось». Тем более, что на прошедшем недавно саммите в Брюсселе альянс принял решение об увеличении своего бюджета, а значит и военного потенциала.

Очевидно, пресс-секретарь имел в виду новые разработки российского ВПК, которые презентовал Путин во время своего послания Федеральному собранию 1 марта. Речь тогда шла об авиационно-ракетном комплексе «Кинжал», стратегическом гиперзвуковом комплексе «Авангард», МБР «Сармат», подводном беспилотнике и крылатой ракете с ядерной установкой.

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Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что проблема преодоления систем ПРО и необходимость для этого новейших видов вооружений во многом надуманна.

— Те виды новейшего российского вооружения, которые показывал Путин, при условии, что оно все-таки существует — а это не факт, создают некую новую картину мира. Они создают новый баланс сил.

«СП»: — То есть ядерный паритет перестает быть актуальным?

— Это понятие вообще неоднозначно, поскольку существуют разные типы вооружений и стратегические ядерные силы у разных стран устроены по-разному. Поэтому количество и качество боеголовок — это еще не все. Важна география их размещения и прочие факторы.

Пока ядерное оружие ни разу не было всерьез применено, говорить о ядерном паритете бессмысленно. А когда оно будет применено, говорить будет не о чем.

«СП»: — Путин неоднократно сетовал, что США вышли из договора по ПРО и тем нарушили стратегическую ядерную стабильность…

— Вообще-то ПРО особенного значения не имеет. По крайней мере на том уровне, на каком она сейчас находится.

«СП»: — Она легко преодолима?

— На нынешнем уровне развития там даже нечего преодолевать. И я не вижу, что в обозримой перспективе она будет находиться на другом уровне. Те планы по развитию ПРО, которые существуют, мало чем отличаются от того, что есть сейчас. Эта тема раздута. В буквальном смысле сделали из мухи слона.

Эксперт по геополитике, академик РАЕН Константин Соколов напоминает, что обладать новейшими системами вооружений недостаточно — надо еще решиться их применить.

— Во-первых, нужно уточнить понятие «ядерного паритета». Мы знаем, что в ядерной войне выиграть невозможно. Но возможно нанести «неприемлемый ущерб». Тогда страна, у которой, допустим, имеется больше оружия, ее не начнет, так как будет опасаться неприемлемого для себя ущерба.

На сегодняшний день ядерный паритет существует. Россия действительно способна нанести неприемлемый ущерб Соединенным Штатам. Но борьба вокруг систем, обеспечивающих применение ядерного оружия, будет продолжаться.

«СП»: — Не является ли элементом сдерживания наряду с ядерным паритетом еще и решимость политического руководства страны применить ядерное оружие? Мы видели как действует КНДР. У нее нет даже полноценных, готовых ядерных систем, но решимости корейцам не занимать. И это немедленно посадило Трампа за стол переговоров. А Россия на Олимпиаде сама спустила флаг…

— Дело, конечно, не только в боеголовках… Советский Союз, мы знаем, обладал могучими вооруженными силами и мощным ядерным потенциалом, но тем не менее, был разгромлен в холодной войне. Его подорвали изнутри. То есть, борьба за победу ведется в основном в духовной сфере, а не только в сфере техники.

В арсенале развращение руководства страны, населения, подкуп и т. п. Все это делается руками самодеятельных организаций, которые свергают власть. А мы знаем, что для этого нужны огромные деньги, которые хранятся только в банках. А банки вмонтированы уже в мировую финансовую систему. То есть именно деньги — основной инструмент борьбы власти «золотого тельца» против людей. В межгосударственной борьбе такая вещь как паритет сил постепенно уходит в прошлое.

По мнению политолога-американиста, эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, первыми на обострение военного характера пойдут Соединенные Штаты.

— Сейчас в воздухе витает желание американцев выйти из договора об ограничении ракет средней и малой дальности (РСМД). Конгресс фактически разрешил это сделать. Возможно, Трамп заявит об этом в Хельсинки, либо вскоре после встречи с Путиным. Буквально на днях о готовности США выйти из договора заявил Шойгу. Ракету, не подпадающую под ограничение РСМД, американцы уже делают…

Это рискованный шаг, но он находится в логике всей их политики. Это простимулирует американский ВПК, что согласуется с ростом расходов в НАТО. Для США это будет, среди прочего, способ контроля Европы. Американцы разместят свои ракеты на территории европейских стран. России придется ответить симметрично. США будут на это указывать и на антироссийской политике лоббировать свои конкретные интересы.

— Ядерный паритет, который достался нам в наследство от холодной войны 20 века, — это целая философия, — рассуждает член политсовета партии «Родина» Федор Бирюков. — Паритет предполагает консервацию статус-кво в ситуации, когда мир на грани тотальной войны. Поскольку предыдущая война поразила всех количеством трупов, ядерное оружие воспринимается как оружие Судного дня, как ресурс Армагеддона, как последний аргумент. Если сверхдержавы дойдут до последней черты, они должны в ужасе остановиться и отползти назад.

Это если речь идет о максимальном варианте — обмене ударами между Россией и США. Но на примере американцев мы знаем, что это может использоваться и локально, как в Японии в 1945-м. Не приводить ни к апокалипсису, ни даже к санкциям. Главное, чтобы страна-жертва сама не обладала ядерным оружием. Это второй фактор философии паритета — монополия на владение ядерным оружием есть только у избранных. Остальным — запрещено. Даже обвинения в разработке оружия могут стать поводом для вторжения.

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Пока есть ядерное оружие эта философия будет действовать. Она удобна, поскольку, во-первых, предохраняет мир от глобальной бойни, а во-вторых, легализует многочисленные локальные военные конфликты на планете, что выгодно военным сверхдержавам. Это прагматичный рычаг сдерживания и легального шантажа.

Поскольку Россия обладает ядерным оружием, мы в полной мере используем эту философию в своих интересах. Благодаря массовой культуре, фильмам типа «Терминатор», обыватель дико боится ядерной войны. А значит режимы — поджигатели войны оказываются в неудобном положении в первую очередь перед своими гражданами. Таким образом, это очень удобный обоюдоострый меч, с которым, правда, надо обращаться очень аккуратно.

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