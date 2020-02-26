Крах Barings: как один трейдер сумел разорить старейший английский банк :: Новости :: РБК Quote

Крах Barings: как один трейдер сумел разорить старейший английский банк

Ровно 25 лет назад старейший торговый английский банк — Barings объявил о своей неплатежеспособности. К гибели банка привели действия одного трейдера, потерявшего при торговле фьючерсами около $1,3 млрд. Как это было

Фото: nickleeson.com

Вечером 23 февраля 1995 года сотрудники сингапурского отделения Barings нашли на рабочем месте главы отдела деривативных продаж Ника Лисона написанную от руки записку с надписью: «Извините». Сам Лисон в этот момент уже летел из Сингапура в Куала-Лумпур. Он убегал.

Аудиторы банка уже обнаружили причину получения убытка в размере £827 млн ($1,3 млрд). Как выяснили проверяющие — убытки были получены из-за торговых операций с фьючерсами и опционами, проведенных Лисоном. При этом трейдер совершал откровенные махинации и нарушал одобренную руководством стратегию торговли деривативами.

Через три дня — 26 февраля 1995 года старейший торговый английский банк, в котором свои деньги держала даже британская королева, не смог справиться с такими потерями и объявил о своей неплатежеспособности.

Всего за месяц до этого никто не мог даже представить, что с таким банком как Barings может что-то случиться. «Мы были банком с гербом, а не торговой маркой» — сказал впоследствии один из сотрудников банка.

Как же одному трейдеру удалось обанкротить банк британского истеблишмента? Но сперва, немного другой истории.

Каким знали Barings

Банк Barings — был основан сыновьями немецкого торговца-иммигранта Фрэнсисом и Джоном Барингами в 1762 году. Первоначально банк финансировал торговые сделки с Голландией и вел учет торговых векселей.

К началу 19-го века банк стал одним из крупнейших и авторитетнейших банков в Англии. В 1803 году он даже был привлечен посредником для совершения сделки при покупке Соединенными Штатами французских колоний в Северной Америке — к «Луизианской сделке».

C 1843 года по 1871 год Barings был эксклюзивным агентом правительства США. В 1849 -1849 по распоряжению британского правительства банк финансировал поставки американской кукурузы в Ирландию во время массового голода. При этом банк не брал комиссию с этих поставок.

К концу 19-го века Barings совершал сделки на международном рынке

ценных бумаг

, организуя размещения облигаций в США, Канаде, Аргентине и Уругвае. Кстати в 1890 году Barings столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, вызванными с долговым кризисом правительств Аргентины и Бразилии.

Кризис даже получил название «Кризис Баринга», а сам банк был спасен от неприятностей только благодаря поддержке Банка Англии. Впоследствии банк начал вести более умеренную политику, зарекомендовав себя как крупный и надежный банк.

В начале 20-го века значительными клиентами банка стали члены королевской семьи, включая монарха — Георга V. В годы Второй Мировой войны английское правительство пользовалось услугами банка при продаже ценных бумаг, предприятий и недвижимости по всему миру чтобы выручить деньги, необходимые для ведения войны.

Barings развивался вместе во всем финансовым миром, распространяя свою деятельность на разные рынки и открывая филиалы по всему миру. Так было пока ключевую роль в его истории не сыграл трейдер деривативов из сингапурского филиала.

Катастрофа и ее последствия

Как выяснил аудит, Ник Лисон совмещал две должности — руководителя отдела сингапурского филиала по торговле производными ценными бумагами и руководителя бэк-офиса. Иными словами, текущей проверкой деятельности Ника Лисона в Сингапуре занимался сам Ник Лисон.

Это позволило ему начиная с 1992 по 1995 год скрывать убытки в отчетах перед головным офисом. К декабрю 1994 года убытки от операций с фьючерсами и опционами на сингапурской бирже SIMEX достигли £200 млн. В отчете Лисона была указана прибыль в £192 млн.

Но это было далеко не все. Ник Лисон решил «отыграться». Он открыл субсчет № 88888. Через него он переводил средства дочерних компаний банка, используя эти деньги для игры на фьючерсах.

17 января 1995 года в японском городе Кобе произошло землетрясение. Индекс Nikkei снизился на 0,5%. Лисон предположил, что индекс быстро восстановится и увеличил позиции фьючерса на рост Nikkei. Но землятресение оказалось сильнее чем предположил трейдер — на восстановление Кобе ушло впоследствии $102 млрд (2,5% ВВП Японии). Уже через неделю снижение индекса Nikkei составило 8%, а убытки сингапурского филиала Barings скрыть уже было невозможно.

5 марта 1995 года нидерландская финансовая группа ING приобрела Barings всего за £1.

Ник Лисон был задержан в аэропорту Франкфурта, передан властям Сингапура, где был осужден на шесть с половиной лет. В тюрьме он отбыл четыре года и был освобожден в связи с онкологическим заболеванием. Впоследствии Лисон написал две автобиографические книги: «Как я обанкротил «Бэрингз». Признания трейдера-мошенника» и «Вернуться с края. Справиться со стрессом», в которой он описывает свое лечение и выздоровление.

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Автор:

Алексей Митраков.

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