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Компания McAfee подсчитала убытки мировой экономики от киберпреступлений

Мировая экономика21 Фев 2018
Компания McAfee подсчитала убытки мировой экономики от киберпреступлений
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Согласно исследованию, проведенному компанией, которая занимается кибербезопасностью, из-за хакеров мировая экономика в целом теряет по $600 млрд. Лидером по киберпреступлениям названа Россия.

Годовой ущерб от киберпреступлений составил $600 млрд. Причиной этому явились растущее мастерство хакеров и их лучшая подготовка. 

В своем докладе компания McAfee и Центр стратегических и международных исследований (CSIS), помимо этого, отметили кражу интеллектуальной собственности. 

Главными «странами-поставщиками» хакеров McAfee назвали Россию, КНДР и Иран, в то время как Китай наиболее активен в сфере кибершпионажа.

«Наше исследование подтвердило, что Россия — современный лидер по киберпреступлениям, принимая в расчет сообщество хакеров и их подготовку», — отметил директор CSIS Джеймс Льюис.

 

Компания McAfee подсчитала убытки мировой экономики от киберпреступленийПодписывайтесь на канал «Царьград» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.



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