Компания McAfee подсчитала убытки мировой экономики от киберпреступлений

Согласно исследованию, проведенному компанией, которая занимается кибербезопасностью, из-за хакеров мировая экономика в целом теряет по $600 млрд. Лидером по киберпреступлениям названа Россия.

Годовой ущерб от киберпреступлений составил $600 млрд. Причиной этому явились растущее мастерство хакеров и их лучшая подготовка.

В своем докладе компания McAfee и Центр стратегических и международных исследований (CSIS), помимо этого, отметили кражу интеллектуальной собственности.

Главными «странами-поставщиками» хакеров McAfee назвали Россию, КНДР и Иран, в то время как Китай наиболее активен в сфере кибершпионажа.

«Наше исследование подтвердило, что Россия — современный лидер по киберпреступлениям, принимая в расчет сообщество хакеров и их подготовку», — отметил директор CSIS Джеймс Льюис.

Подписывайтесь на канал «Царьград» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.





Источник