Коммунальные тарифы вырастут быстрее инфляции / Экономика / Независимая газета

Социально-экономические ориентиры правительства на три года не учитывают очередную вспышку коронавируса







Макропрогноз от главы Минэкономразвития Максима Решетникова оказался оптимистичным. Фото PhotoXPress.ru







В субботу Минэкономразвития (МЭР) представило новый макропрогноз на 2021–2023 годы. И базовый, и консервативный сценарии независимые эксперты назвали излишне оптимистичными. Главным мотором для нашей экономики должна стать будущая потребительская активность, сдобренная ростом реальных доходов населения, которого не наблюдалось уже несколько лет. В МЭР свой оптимизм объясняют стремлением к достижению национальных целей развития. А также отказом от включения в параметры макропрогноза последствий второй волны коронавируса.



Первый макропрогноз с начала пандемии Минэкономразвития представило в конце мая, оценив влияние пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен на экономику и ожидая ее выхода на докризисный уровень не ранее 2022 года. В июне ведомство уточнило свои оценки, сделав их более оптимистичными. Рассмотрение макропрогноза в правительстве переносилось несколько раз и в итоге было отложено на осень. Новый макропрогноз поражает своим оптимизмом.



В МЭР прямо заявляют, что не учли риск второй волны в новом макропрогнозе. «В базовом и консервативном вариантах не предполагается вторая волна новой коронавирусной инфекции, однако она остается ключевым источником риска для параметров прогноза», – следует из документа. В министерстве при этом заявляют, что прогноз на 2021–2023 годы построен «с учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030 года».



При этом в ведомстве Максима Решетникова констатируют, что санитарно-эпидемиологические ограничения снимаются постепенно и неравномерно по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации и мощностей системы здравоохранения.



И именно «санитарно-эпидемиологическая обстановка прежде всего будет определять скорость восстановления экономики», считают в министерстве.



Базовый вариант прогноза МЭР исходит из снижения мировой экономики на 4–4,5% в текущем году и роста на 4,5–5% в следующем. Но после отскока последует период постепенного роста на уровне около 3% в среднесрочной перспективе, следует из прогноза.



В МЭР ожидают, что добыча нефти в России будет соответствовать действующим условиям сделки ОПЕК+. «При этом с учетом доступной на сегодняшний день информации предполагается полное снятие ограничений с мая 2022 года. В этих условиях добыча нефти (включая газовый конденсат) ожидается на уровне 507,4 млн т в 2020 году, 517,8 млн т – в 2021-м с последующим ростом до 552,4 млн т в 2022-м и 560,0 млн т в 2023 году», – говорится в документе.



Цены на нефть марки Urals в базовом варианте прогноза заложены на уровне 45,3 долл. за баррель в 2021 году. В 2022–2023 годах цены на нефть будут находиться в диапазоне 46–48 долл. за баррель, ожидают в министерстве. Динамику цен на нефть в МЭР объясняют «сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации в значительном количестве стран и неопределенностью ее дальнейшего развития» и связывают со слабым восстановлением спроса.



Российскому рублю прогнозируют дальнейшую плавную девальвацию. Среднегодовой курс рубля к доллару в этом варианте прогноза заложен на уровне 72,4 в 2021 году, 73,1 – в 2022-м и 73,8 в 2023 году, следует из параметров прогноза.



Базовый вариант прогноза предполагает, что на темпы восстановления экономики будет оказывать влияние ряд разнонаправленных факторов. «С одной стороны, негативное влияние остаточных карантинных ограничений, а также изменений потребительского поведения будет менее существенным, чем предполагалось ранее. Кроме того, поддержку росту будет оказывать реализация эффекта от произошедшего смягчения денежно-кредитной политики. С другой стороны, сдерживающим фактором станет дальнейшая нормализация бюджетных расходов (то есть их сокращение. – «НГ») после их наращивания в 2020 году в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и поддержки экономики», – указывается в документе МЭР.



Несмотря на сдерживающие факторы, в ведомстве Решетникова ожидают, что уже в следующем году российская экономика вырастет на 3,3%. Таким образом, продолжают в министерстве, уже к третьему кварталу 2021 года российская экономика «достигнет докризисного уровня и к концу 2021 года выйдет на траекторию устойчивого роста, соответствующую достижению национальных целей развития». А в следующие два года ВВП РФ будет расти «темпом не менее 3%».



Как сообщается, положительный вклад в динамику ВВП внесет окончание сделки ОПЕК+, что приведет к росту добычи нефти.



В целом же рост экономики в рамках прогноза на 2021–2023 годы будет основываться на расширении внутреннего спроса – как потребительского, так и инвестиционного. «В 2021 году ожидается восстановительный рост потребления домашних хозяйств: оборот розничной торговли увеличится на 5,1%, объем платных услуг населению – на 6,7%», – указывается в макропрогнозе. В свою очередь, в 2022–2023 годах оборот розничной торговли продолжит расти темпом 2,8–2,9%, а объем платных услуг населению – 3–3,1%. «Восстановление инвестиций в основной капитал в 2021 году будет более умеренным – на 3,9%», – сообщают в ведомстве Решетникова, подчеркивая, что такое «умеренное восстановление» будет связано с сокращением бюджетных расходов. При этом в последующие два года рост инвестиций ускорится до 5,3% в 2022 году и 5,1% в 2023-м.



Рост реальных заработных плат предполагается весьма скромным – на 2,2% в 2021 году, на 2,3% и 2,5% в 2022 году и 2023-м соответственно. В свою очередь, рост реальных располагаемых доходов населения достигнет 3% за счет восстановления доходов от собственности и предпринимательской деятельности.



Подобное ожидание, конечно, выглядит удивительным, если учесть, что даже отсутствие явного экономического кризиса не способствовало росту доходов населения.



В этом смысле консервативный вариант прогноза Минэкономразвития также выглядит довольно оптимистично. Так, в этом варианте восстановление мировой экономики будет происходить медленнее, чем предполагается в базовом варианте, в результате цены на нефть в рамках консервативного варианта прогнозируются в диапазоне 43–45 долл. за баррель в среднесрочной перспективе. Рост ВВП РФ в консервативном сценарии прогнозируется на уровне 2,7% в 2021 году и 2,9% в 2022-м с последующей стабилизацией на уровне около 2,5%.



«С точки зрения внутренних условий в консервативном варианте предполагается длительное сохранение пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых была ограничена в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. При этом структурные изменения потребительского спроса – как мирового, так и внутрироссийского – будут оказывать замедляющее влияние на восстановление таких секторов, как сфера развлечений и досуга, туристическая отрасль, индивидуальные услуги населению», – говорится в документе.



Накопленные убытки компаний в консервативном варианте также будут сдерживать восстановление прибыли и, как следствие, инвестиционной активности. «В этих условиях темпы роста инвестиций в основной капитал прогнозируются на уровне 3,7% в 2021 году и около 4,5% в среднесрочной перспективе», – указывается в документе.



Более сдержанным будет и рост доходов населения – в диапазоне 1,6–1,9% в среднесрочной перспективе. Это, в свою очередь, окажет сдерживающее воздействие на потребительский спрос, говорят в МЭР. «Рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению в 2021 году в рамках консервативного варианта оценивается на уровне 4,5% и 5,6% соответственно, в 2022–2023 годах оба показателя продолжат расти темпом 2–2,3%», – следует из макропрогноза.



Удивительно, но, ожидая более чем сдержанного роста доходов населения, в МЭР прогнозируют рост регулируемых тарифов сетевых организаций. Так, согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021–2023 годов составит 3% ежегодно, а для населения – 5%. «В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электроэнергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения (то есть на 5% в год в 2021–2023 годы. – «НГ»)», – поясняют в Минэкономразвития необходимость индексации тарифов на электроэнергию для населения более высокими темпами, чем для промышленности.



Как поясняется в макропрогнозе, «динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 году в среднем составит 5,6%, в период 2021–2023 годов не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9 до 3,5%». Отметим, уровень инфляции, по прогнозу МЭР, составит 3,7% в 2021 году и ускорится до 4% с 2022 года.



Цены на газ как для промышленности, так и для населения планируется в 2021–2023 годах индексировать на 3% в год. В прогнозе при этом отмечается, что в среднем размер индексации (с 1 июля) совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021–2023 годах будет составлять 4% в год.



Правительственный макропрогноз эксперты назвали чересчур оптимистичным. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее указал, что указанные в прогнозе темпы роста ВВП «надо еще заработать». «Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим», – заявлял он в СМИ.



«До сих пор российская экономика не демонстрировала сколько-нибудь впечатляющих темпов роста, за последние лет восемь выше 1,5% мы не поднимались в год. С чего бы вдруг нам сделать 3%?» – задавался вопросом ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. По его словам, никаких мер, которые бы позволяли существенно увеличить темпы экономического развития, не просматривается.



«Прогнозные значения темпа роста российского ВВП на 2021 год, представленные как в базовом, так и консервативном сценарии, видятся сверхоптимистичными», – соглашается завкафедрой экономической теории Российского экономического университета им. Плеханова Ирина Комарова. На фоне спада мирового ВВП на 4–4,5% ожидается выход российской экономики на траекторию устойчивого роста – в размере 2,7% (консервативный сценарий) или 3,3% (базовый сценарий) в 2021 году, обращает внимание она. И явных предпосылок для столь радужной перспективы пока не наблюдается, считает эксперт.



«В качестве драйверов роста в прогнозе указывается потребительский и инвестиционный спрос. Однако в условиях сохранения высокой вероятности возобновления карантинных ограничений и ухудшения на этом фоне экономических ожиданий домохозяйств и бизнеса ожидать мультипликативного расширения экономики за счет роста потребительских расходов и инвестиций точно не стоит», – говорит Комарова.





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