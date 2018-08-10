Когда щит превратился в меч: El Petro спровоцирует новый мировой экономический кризис

Давным-давно президент Венесуэлы Николас Мадуро был водителем автобуса, который окончил лишь среднюю школу. Сегодня южноамериканская страна, лидером которой он является, угрожает погрузить мировую экономику в новый финансово-экономический кризис. Итак, где же проходит эта тонкая грань, переступив которую щит превращается в меч?

Дело в том, что многие страны с серьезными экономическими проблемами рассматривают криптовалюты как средство, которое может ускорить экономический рост… если не как панацею. И для такой позиции есть несколько значительных экономических аргументов. Безусловно, главный из них — анонимность и децентрализация цифровых активов. Более того, технологии блокчейн позволяют переводить огромные суммы быстро и без потерь транзакций. У финансовых регуляторов и политиков нет власти над токенами. Криптовалютные платежи не контролируются спецслужбами. И так далее.

Все это может создать иллюзию, что с помощью такого универсального финансового инструмента можно обойти экономические санкции и оживить рынок. Так может показаться на первый взгляд. Например, следуя принципу бритвы Оккама, в котором говорится, что «Не следует множить сущее без необходимости», президент Венесуэлы выбрал самую тривиальную позицию: он выпустил новую виртуальную валюту El Petro, подкрепив ее нынешним и будущим запасом нефти. По словам Мадуро, ICO El Petro принесло около 4 миллиардов долларов в государственную казну.

Давайте разберемся в этом детальнее. Речь идет не о том, сколько денег им удалось получить при выпуске виртуальных активов. Проблема глубже. Принцип бритвы Оккама не всегда работает в экономике. Виртуальная валюта, несмотря на все достоинства, которые ей приписывают, не выглядит как системные активы. В Венесуэле с этим туго. Инфляция в 2018 году достигла катастрофического уровня в 24,600%. Цены на продовольственные продукты выросли на 40%, на здравоохранение — на 20%, стоимость проезда увеличилась на 25%. И все это по официальным данным. От цен на черном рынке вообще крышу сносит. В стране отсутствует все. При этом добыча нефти, основного актива страны, сократилась за год на 29%.

Почему это произошло?

Экономика Венесуэлы на 95% зависит от экспорта черного золота. В эпоху высоких цен правительство упустило возможность модернизировать сырьевой комплекс. Николасу Мадуро досталось ужасное «наследство» от Уго Чавеса. Упадок нефтедобывающей промышленности ускорили международные санкции. Соответственно, добыча нефти упала до критического уровня, и даже высокие цены на нефть не смогли бы спасти экономику страны. Фактически, El Petro становится дешевле с каждым днем.

«На самом деле большинство людей даже не знают, как их использовать — говорит Java-разработчик компании Ogangi Альберт Кортес из города Мерида — Кризис изменил народ Венесуэлы. 70-80% населения пытается получить газ и электричество для своих домов. У нас нет времени и сил думать о какой-то криптовалюте. К сожалению, нет доверия к властям. И я бы не стал инвестировать в виртуальную валюту, контролируемую таким правительством».

Николас Мадуро, уже будучи президентом, поступил как водитель автобуса — выбрал самый простой и неухабистый путь. Что, кстати, может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка.

Аналитики Брукингского института (Вашингтон), одного из крупнейших исследовательских центров США, объяснили мировому экономическому сообществу почему не стоит так радоваться появлению новой виртуальной валюты, обеспеченной нефтью.

Они считают, что El Petro не только не удержит Венесуэлу «на плаву», но и потянет за ней на дно всю мировую экономику. Прецедент опасен рецидивом. Правительства других стран -«изгоев» — Ирана, Северной Кореи и прочих захотят, или уже пытаются, сделать то же самое. На короткое время виртуальная валюта поможет обойти санкции. Но мы должны учитывать тот факт, что выпускать подобные валюты будут в основном страны с резко ухудшающейся экономикой. Это приведет к появлению токсичных цифровых активов. Они, в свою очередь, «разрушат» чрезмерно волатильный криптовалютный рынок.

Все знают историю соломы, которая сломала спину верблюда. Когда один бедуин решил перебраться из одного оазиса в другой. Он стал грузить на верблюда все свои пожитки: ковры, утварь, сундуки с одеждой — и верблюд всё выдерживал. Уже перед тем, как тронуться в путь, бедуин вспомнил о красивом синем пёрышке, что когда-то подарил ему отец. Он вернулся за ним и тоже положил на спину верблюду. Но тот вдруг упал и умер — ноша оказалась чересчур тяжела.

«Мой верблюд не снёс веса птичьего пёрышка», — подумал бедуин.

Мировая экономика итак уже на грани кризиса. Снижение производства в Китае, бесконечная ближневосточная война, крах иранской программы — ничто из этого не укрепляет здоровье мирового рынка. Вдобавок и на виртуальном рынке возникают такие проблемы, так токсичные криптовалюты. Крипторынок может быть небольшим и не столь заметным, как глобальные финансовые и экономические процессы, но, как мы помним, кризис 2008 года начался с краха лишь одной американской ипотечной компании.

Хотелось бы подумать, что те, кто находится у власти в странах под международными санкциями, откажутся от проведения национальных ICO. Нельзя же стрелять в собственную ногу, когда пытаешься идти вперед!

Источник: АльтКоин

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